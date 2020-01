Marie Thrane (25), bedre kjent for mange under navnet @middagfor25kr på Instagram, har en master i folkehelsevitenskap, og er lidenskapelig opptatt av bærekraftig og rimelig mat.

Mange tenker at billig mat er halvfabrikat og usunt. Slik trenger det nødvendigvis ikke å være, ifølge Marie.

– Jeg vil si at det er en myte. Man tror gjerne at frossenpizza og fast food er det billigste, men det er ikke alltid det. Ofte koster gode, norske råvarer som gulrøtter, poteter, løk, blomkål og brokkoli veldig lite og er et godt grunnlag for masse deilig mat, forteller 25-åringen til God morgen Norge.

Disse råvarene bør du ha i hus

Marie og samboeren bruker 2000 kroner på mat og snacks i måneden. Det vil si at de klarer seg på 60 kroner om dagen – til sammen.

Det er enkelte råvarer som er bedre enn andre når man skal presse budsjettet ned til det minimale. Hennes beste råd er å lære seg hvilke råvarer som er gode og rimelige, og som har et grunnlag for mange andre gode retter.

I tillegg til grønnsaker, er hun Marie stor tilhenger av belgfrukter.

– Det er kanskje det aller billigste alternativet, som gir mye næring – både proteiner, jern, mineraler og andre ting vi trenger. Spesielt hvis du kjøper tørkede belgfrukter som kikerter, linser, bønner og erter.

Hun anbefaler også å bruke kornvarer som pasta, ris og risottoris, og påpeker at det alltid ikke trenger å være den groveste typen, selv om det er å anbefale.

– Legg en plan

I boka «Middag for 25 kroner» gir Marie inspirasjon til 52 middager under 25 kroner.

De aller billigste rettene er suppe til 10 kroner porsjonen og risotto til 11 kroner porsjonen. Marie forteller at det å leve billig i matveien henger sammen med andre valg i hverdagen også.

– Du må ha en plan for alt du handler, slik at du ikke kjøper uten å tenke deg om hva du kan bruke det til. På den måten blir alt spist opp. Jeg har erfart at det å kutte ned på kjøttet og spise mer grønnsaker, belgfukter og kornvarer er veldig mye billigere og bedre for klima, sier 25-åringen.