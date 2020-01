Flere skoler, både i Drammen, Lier Hønefoss og Kongsberg, mottok alvorlige trusler natt til tirsdag.

Truslene, som er fremsatt på skolenes Facebook-sider, handler blant annet om planlagt skoleskyting med tohåndsvåpen.

Truslene kommer fra en konto som politiet sier er hacket.

Stadig flere trusler

Geir Oustorp, som leder politiets forebyggende enhet i Drammen, leder etterforskningen av skoletruslene.

Han sier at trusselomfanget har eskalert utover tirsdagen og omfatter nå en hel rekke skoler på Østlandet.

– Snart er alle skoler i hele området vårt truet, samt Fylkeskommunen og noen folkehøyskoler i Oslo, sier Oustorp til TV 2.

Politiet har vært i kontakt med eieren av Facebook-kontoen, som truslene er blitt postet fra, og er tydelig på at brukeren er blitt hacket.

– Det er en trebarnsfar i Telemark, som jobber i Nordsjøen, som har fått Facebook-kontoen hacket. Vi har snakket med mannen og det er tydelig at han ikke har noe med saken å gjøre, sier Oustorp.

Intetanende småbarnsfar

Mens elever og ansatte på en rekke skoler er redde på grunn av truslene, satt mannen som eier Facebook-profilen intetanende hjemme i Telemark.

– Jeg visste ingenting før jeg ble informert av Drammens Tidende om at det er min Facebook-konto som er blitt hacket og misbrukt. Politiet ringte meg like etter og beklaget at de ikke varslet meg først, sier 39-åringen, som ønsker å være anonym.

Han sier at han fikk varsel fra Microsoft søndag om unormal bruk av kontoen hans, med oppfordring om å endre passord.

– Mandag endret jeg alle passord, men da var tydeligvis Facebook-siden min allerede hacket. Jeg synes det er veldig trist og trasig at jeg er blitt knyttet til skoletrusler på denne måten, sier 39-åringen til TV 2.

Svært alvorlig

Politiet tar truslene svært alvorlig og etterforsker saken for fullt.

På grunn av truslene bekrefter Oustorp at politiet i hele Drammens-distriktet er bevæpnet tirsdag.

– Det er naturlig at folk blir redde når flere skoler blir truet på denne måten. Vi skal trygge elever, foreldre og ansatte ved skolene, og gjør alt vi kan for å spore opp hvem som står bak dette. Det kan være noen som poster disse truslene fordi de syns det er gøy, mens det skaper stor frykt blant mange, sier Oustorp.

Den mest konkrete trusselen retter seg mot Danvik folkehøyskole, her elevene også bor på skolen.

Politiet fikk på et tidspunkt opplyst at det kom til å være en hendelse på Danvik folkehøyskole klokken 19.05 tirsdag kveld. De har derfor vært bevæpnet på stedet.

– Vi er her fremdeles. Vi holder oss her ut kvelden, sier Oustorp til TV 2 klokken 20.55.

Han opplyser at det ikke er noen utvikling i saken, og at fokus er på at elevene og ledelsen ved skolen skal føle seg trygge.

Oustorp sier at etterforskningen av saken pågår på alle digitale spor. Men tirsdag kan han ikke svare på om de nærmer seg en mistenkt i saken.