18. april går Skarverennet 2020 av stabelen.

Skirennet er et av verdens største og blir arrangert av Geilo IL.

Forskjell i år, kontra tidligere år, er at det ikke blir tillat å bruke fluorholdige smøreprodukter.

Leder for organisasjonskomiteen, Jarle Uthus, var selv med å vedta avgjørelsen og stiller seg positiv til forbudet.

– Jeg synes det er bra at vi ønsker å kjøre en grønn profil. Forbudet vil gjelde i alle aldersklasser, og jeg håper det vil slå positivt ut, sier leder for organisasjonskomiteen for rennet Jarle Uthus til TV 2.

23. november i fjor vedtok det internasjonale skiforbundet (FIS) et totalforbud mot fluorholdige smøreprodukter fra sesongen 2020/2021. Forbudet vil offisielt tre i kraft i oktober i år.

Støttes av Ulvang

En av dem som stiller seg bak avgjørelsen, er leder for langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang – som mener Skarverennet kan bli en fin testarena.

– Det er interessant, og jeg ser på det som et positivt initiativ som følge av debatten og reglene som er vedtatt. Skarverennet er jo siste løpet i år og nå kan vi få testet ut en kontrollmetode som kan brukes, sier Ulvang til TV 2.

Den tidligere langrennsløperen legger ikke skjul på at det kan komme reaksjoner.

– Det blir sikkert noen reaksjoner fra de som er med for å konkurrere, fortsetter Ulvang.

Fluorholdige produkter brukes for å forbedre gliden i langrennssporet for utøvere opp til 16 år. Norges Skiforbund innførte forbud mot fluor i fjor og begrunnet det på smørernes helse, kostnader og selve miljøaspektet.

Vegard Ulvang mener det finnes andre alternativer.

– Det er bare en liten del som inneholder fluor. Det finnes andre alternativer som fungerer utmerket, sier Ulvang.