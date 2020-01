Kjøpte båt til 75.000 kr – fikk millionkrav på kjøpet

Da en Scorpion stålbåt fra 1984 ble lagt ut for tvangssalg i fjor, slo Bent Larsen til. Han trengte et nytt sted å bo etter skilsmissen, og størrelsen var perfekt for èn.

– Jeg har alltid hatt en svakhet for stålbåter. De tåler en støyt. Jeg har jobbet som sveiser i Nordsjøen, så hvis noe skjer med en stålbåt finner jeg bare en vinkelsliper og fikser det, sier Larsen til TV 2 hjelper deg.

Båten var både stor nok til at han kunne bo i den, og samtidig mulig å håndtere alene.

– Jeg reiste til Langesund for å prøvekjøre båten. Alt virket greit, så jeg la inn et bud på 75.000 kroner og fikk båten, sier Larsen.

Han tok båten med seg tilbake til Halden. Men da han etterlyste skjøtet på båten, skjønte han at alt ikke var som det skulle.

Gjeldskrav på 2,2 mill

– Det stod i kontrakten at båten var fri for økonomiske heftelser. Men det viste seg at det var over 20 kreditorer som hadde ulike krav på båten – på totalt 2,2 millioner kroner, sier Larsen.

Den forrige eieren av båten hadde tatt opp en rekke forbrukslån med pant i båten. Disse kravene var ikke slettet da Larsen kjøpte båten.

Over et halvt år etter at Larsen kjøpte båten, er den fremdeles ikke hans i juridisk forstand. Skjøtet kan ikke overføres til Larsen før de økonomiske kravene på båten er slettet.

Må ordne opp selv

Når han gjorde banken oppmerksom på problemet, opplevde han at det var han selv som måtte ordne opp.

– Jeg måtte ringe rundt til over 20 ulike kreditorer for å få dem til å slette kravene. Jeg pushet på kreditorene som sendte papirer inn til skipsregisteret. Kravene ble sakte, men sikkert slettet, sier Larsen.

Etter mange måneder i uvisshet, kontakter han TV 2 hjelper deg når det gjenstår et siste krav på drøye 52.000 kroner.

Kravet var opprinnelig fra Santander, men ble kjøpt opp av Mohdi finans som er en underavdeling i Sparebank1.

– De klarer ikke engang å få slettet sitt eget krav, sukker Larsen.

Satset det han hadde

Han sier at han har hatt mange søvnløse netter og brukt endeløse timer på å ringe rundt for å bli kvitt gjeldskravene.

– Det har også vært problemer med å få båtplass når det har vært et spørsmål om hvem som egentlig eier båten. Jeg har betalt forsikring fra dag èn, uten å vite om den ville dekke eventuelle tap, sier Larsen.