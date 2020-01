Det har allerede gått to år siden italienske Lamborghini viste oss super-SUVen Urus for første gang.

Så langt har den virkelig levert til forventingene. Det er nemlig Urus som er den største bidragsyteren til Lamborghini sitt historiske rekordsalg i fjor.

Over 8.000 nye Lamborghini-modeller ble utlevert i 2019, mot 5.750 året før. Dermed setter superbilprodusenten salgsrekord – to år på rad.



Også i lille Norge har interessen for Lamborghini Urus vært høy. Ifølge tidligere luksusbilselger, Olav Medhus, er det solgt rundt 20 biler her hjemme siden lanseringen.

– Vi ser at det er en modell som treffer godt i det norske markedet. Urus er en fantastisk bil, som kombinerer SUV-egenskaper med et mildt sagt sportslig DNA. Siden lanseringen har interessen dalt noe, men vi regner fortsatt med å selge en til to biler i måneden, fortalte Medhus i et tidligere intervju med Broom.

Viktig med lidenskap

Øverste sjef i Lamborghini, Stefano Domenicali, mener den globale suksessen er et resultat av lidenskapen samtlige ansatte har for merkevaren.

– Å levere nok en salgsrekord bekrefter vår bærekraftige utvikling, både knyttet til merkevare og produkter. Urus leverer en vekst av dimensjoner. Det er takket være lidenskapen, engasjementet og kompetansen hele Lamborghini-teamet leverer hver eneste dag, forteller Stefano Domenicali.

Inntil videre leveres Urus med ren V8-er under panseret. Etterhvert kommer super-SUVen også som ladbar hybrid.

Koster 3,7 millioner hver – solgte tre Urus på én uke

Starter 2020 med ny modell

Det er allerede mye som tyder på at 2020 kan bli nok et gullår for Lamborghini. I tillegg til suksessen med Urus, blir Huracan en viktig modell.

Den har siden lanseringen i 2014 rukket å bli tidenes mest solgte V10-modell fra merket. I fjor lanserte Lamborghini en ny utgave, Huracan EVO, og nå følger de opp med nok en godbit.

Huracan EVO RWD er navnet på nykommeren. Her er det altså snakk om en ny variant med bakhjulsdrift.

Slik ser det nyeste familiemedlemmet i Huracan-familien ut.

En stor norsk suksess kommer i versting-utgave

Morsommere

Bilen har samme V10-motor som den vanlige utgaven med firehjulsdrift, men her er effekten redusert til 610 hk og 560 Nm (fra 640 hk og 600 Nm).

Mindre effekt til tross, lover Lamborghini at nye EVO RWD skal levere en mer underholdende og engasjerende kjøreopplevelse. Det forklares i hovedsak med kun drift på bakhjulene.

Det skal sies at ingeniørene i Sant’Agata Bolognese også har justert styringen, slik at fører skal få tydeligere tilbakemeldinger gjennom rattet.

Toppfarten er den samme som før, 325 km/t, mens sprinten fra 0-100 går på 3,3 sekunder. Firehjulsdrift-varianten som klarer sprinten på 2,9 sekunder.

Startprisen for det europeiske markedet er 159.443 Euro, noe som tilsvarer om lag 1,6 millioner kroner før moms og øvrige avgifter.

