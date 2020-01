Se kampen fra kl. 18:55 på TV 2 Sport 2 og tv2sumo.no

Frisk Asker, regjerende norgesmester, møtte Stavanger Oilers 3.desember i Asker-hallen. Asker-laget gikk av isen med 1-3 tap. I de to andre oppgjørene i Stavanger tidligere i sesongen gikk Oilers seirende ut 5-2 og 4-2.

I kveld er det duket for nytt storoppgjør mellom lagene.

Mener de har en vei å gå

– Jeg har ganske høye forventninger til den kampen. Frisk Asker hadde en forferdelig november og desember, men fikk litt ny giv med to seire over rival Vålerenga nå i romjula. De tok også en sterk borteseier mot Stjernen, så det er et Frisk-lag som har veldig lyst til å ta suverene Stavanger, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad. Foto: Vidar Ruud.

Fjorårets sesong svingte mye for Frisk, men de endte til slutt opp med Kongepokalen. Follestad forteller at på papiret er Asker-laget ganske likt nå sammenlignet men hvordan det var i våres.

– De har beholdt mange av spillerne sine fra i fjor og hentet inn gode spillere som egentlig skulle heve laget, men sånn har det ikke blitt. De startet sesongen med mange seire, men spilte ikke veldig bra og de har levert langt fra det man skulle forventet av Frisk. Så de har en vei å gå.

– De har vunnet serien allerede

Frisk Asker ligger på 4.plass i Get-ligaen, 28 poeng bak Oilers. Serielederen står med hele 26 seire på 29 kamper hittil i sesongen. Laget har prestert langt bedre denne sesongen enn forrige sesong. Da endte de opp på 3.plass før sluttspillet.

– De har først og fremst hentet tilbake spillere som Tommy Kristiansen, Dan Kissel, Mathias Trettenes, også ser vi en David Morley som har hatt en kjempesesong. Så de har endret litt spillestil og fått inn en del spilletyper som er med å prege laget både på og av isen, og det har helt åpenbart funket for Stavanger.

Vålerenga vant serien i fjor, men stakk ikke av med Kongepokalen etter sluttspillet. Follestad tror ikke det samme skjer med Oilers.

– Det kommer nok ikke til å bli en lignende historie med Stavanger i år. De er suverene serieledere og de har vunnet serien allerede. Storhamar er vel det laget per nå som kan se ut til å være den største utfordreren, men Stavanger innehar en favorittposisjon. Det tror jeg de tenker selv og det vet nok de andre lagene også.