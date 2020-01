Ordet kommer fra norrønt og betyr eng ved vann eller vått myrlent gress. Det har sin opprinnelse i noe poetisk og har en kjærlig betydning, men i dag blir ordet «fitte» ofte brukt som et skjellsord. Hvorfor har det blitt sånn?

Sexolog og programleder Tuva Fellman og Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold fra Likestillingssenteret er to av de som vil ta ordet tilbake. Sistnevnte lager også kunst av fittemotiv og deler det på Instagramprofilen @fittefabrikken.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Vil vise mangfold

– Jeg er en kreativ sjel. Da jeg begynte å lage smykker og gi det til venner og selge det på markedet, kom jeg i kontakt med kvinner og andre med fitte som kunne fortelle at de hadde en del komplekser knyttet til hvordan de ser ut. Min visjon var å vise mangfold og at vi alle er forskjellige, sier Ane Hedvig til God morgen Norge.

Sexolog Tuva Fellman er enig.

– Det er så mye forskjellig. Noen kjønnslepper henger lengre ut på den ene siden, noen indre kjønnslepper henger utenfor de ytre, og de ytre vipper over de indre. Det er helt normalt, sier Tuva.

Må slutte med skjellsord knyttet til kropp

Mange skjellsord er knyttet til kropp og seksualitet. Det mener de to damene vi må slutte med.

– Jeg tenker det er et viktig feministisk prosjekt å ta ordet tilbake. Det er ikke et stygt ord. Det er et ord som fra gammelt av beskriver vakker norsk natur, og nå ser vi på det som noe ekkelt og skittent fordi det beskriver det vi har... her, sier Ada Hedvig og peker på skrittet.

– Men hvordan endre tendensen? Hva skal til for at vi ikke bruker ordet fitte i negativ forstand?

– Det handler om å snakke om det. Jeg har hørt folk si at noen er en «sur fitte» for eksempel. Da synes jeg man skal stille spørsmål om hvorfor vedkommende velger å bruke det ordet. Det å bruke et ord på det vi har mellom beina på en negativ måte, gjør at vi kan tenke at vi kanskje er stygge nedentil. Kanskje det er noe vi ikke skal vise, kanskje det er noe vi ikke skal være stolte av. Det synes jeg er helt feil, forteller Tuva og legger til:

– Jeg har superlyst til å være stolt av fitta mi, det er ingen som får rakke ned på den, det må jeg bare si.