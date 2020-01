Politimann snoket i internt system: – Jeg ble overivrig og dreit meg ut

Hendelsen skjedde på kvelden 15. oktober 2018.

Politiet hadde samme kveld pågrepet en ung mann i Oslo og siktet ham for grov frihetsberøvelse.

Litt senere skulle SO – en unik seksjon i Oslo-politiet som jobber tett opp mot kriminelle miljøer – pågripe den unge mannens eldre bror.

– Veldig spesielt

To ansatte i SO rykket ut og gjennomførte pågripelsen som planlagt. Det som overrasket dem, var hvem den unge mannen var sammen med.

Ved siden av ham stod nemlig en politimann fra Oslo politidistrikt, som ikke hadde kjennskap til at pågripelsen skulle skje.

– De SO-ansatte tenkte at det var veldig spesielt at en annen tjenesteperson var sammen med han som de skulle pågripe. De besluttet raskt at han måtte avhøres, forteller juridisk rådgiver Rune Fossum i Spesialenheten for politisaker.

Ville ha informasjon

Denne uken møtte politimannen, som det siste året ikke har jobbet i politiet, i Oslo tingrett.

Siden første avhør har politimannen fortalt den samme historien. Han hadde kontakt med de to siktede brødrene gjennom sin rolle i politiet.

– N.N. (den eldste broren) kontaktet meg på Messenger og lurte på om jeg hadde noe informasjon om broren hans. Han sa han ville vite hvem han skulle kontakte for å overlevere noe medisiner eller noe sånt, forteller politimannen i retten.

Den eldste broren fortalte at lillebror hadde havnet i en slåsskamp, men at det hele bare var en misforståelse. Ifølge politimannen trodde han ikke på historien.

– Magefølelsen min sa det bare var tull, men N.N. (den eldste broren) vet mye om hva som foregår i Oslo. Han spurte om jeg ville ha innside-informasjon, så jeg ønsket å gi inntrykk av at jeg kunne hjelpe ham, sier politimannen.

AKTOR: Rune Fossum i Spesialenheten for politisaker. Foto: TV 2

Det var da han begikk lovbruddet han nå står tiltalt for: Politimannen logget seg inn på det interne politisystemet Inksys, der man blant annet finner oversikten over alle de siste pågripelsene som er gjort i politidistriktet der du jobber.

«Wow, nå har jeg driti meg ut»

Videre klikket han seg inn på navnet til den yngre broren som var pågrepet.

– Da N.N. (politimannen som avhørte ham) påpekte at jeg ikke hadde tjenestemessig behov for det søket, tenkte jeg «wow, nå har jeg driti meg ut», sier politimannen.

– Jeg gjorde det for å ha bedre mulighet til å vurdere den informasjonen N.N. (eldstebroren) ga meg, sier han.