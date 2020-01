Mourinhos Liverpool-møter – derfor er rivaliseringen så sterk

2. «The Special One» og hans første triumf

I stedet gikk jobben i Liverpool altså til Benitez, mens Mourinho takket ja til et Chelsea som han måneder tidligere hadde vært skeptisk til. Skepsisen forsvant imidlertid kjapt, «a special one» ble til «The Special One», og hans blå tog så seg aldri tilbake i debutsesongen og vant ligaen med tolv poengs margin til toer Arsenal. Det første møtet med Benitez og Liverpool endte også med triumf, og 1-0-seieren på Stamford Bridge i oktober ble bare det første av utrolige 15 (!) tellende interne kamper mellom de to de neste tre sesongene.

3. Hysjingen og den første triumfen

Årsaken til de hyppige møtene var at de to til stadighet møttes i cuper, og allerede i den første sesongen ble det svært dramatisk både hjemlig og kontinentalt. Mourinhos første trofé på engelsk jord kom nemlig mot nettopp Liverpool, da Chelsea vant 3-2 i ligacupfinalen i februar 2005. John Arne Riises tidlige ledermål så lenge ut til å gi Liverpool seieren, men et selvmål fra Steven Gerrard drøyt ti minutter før slutt sørget for utligning. Mourinho responderte med å hysje til de rødes supportere (selv om han senere har sagt at det var i retning media), og ble sendt på tribunen. Derfra så han sine gutter vinne 3-2 i ekstraomgangene.

4. «Spøkelsesmålet»

Senere samme vår kom imidlertid den ultimate revansjen for Benitez, da Mourinho gikk på sitt første - og mest berømte - nederlag i Chelsea-tiden. «Spøkelsesmålet» til Luis Garcia på Anfield i det andre av to semifinaleoppgjør i Champions League, sørget for 1-0 sammenlagt og Mourinho-exit i turneringen han hadde vunnet sesongen i forveien. Nærmere kom han nesten aldri i løpet av sin tid som Chelsea-sjef. Som TV-ekspert i fjor forklarte portugiseren om Anfield-atmosfæren, og refererte til nettopp denne situasjonen ved å beskrive den som at «publikum scoret målet».

MØTTES «HELE TIDEN»: José Mourinhos første tid i Chelsea var preget av hyppige møter med Liverpool. I 2005/06 møttes de sågar i gruppespillet i Champions League, da Liverpool deltok som Europas representant og dermed kunne trekkes i pulje med engelske lag. Her fra oppgjøret på Stamford Bridge den vinteren. Foto: Matt Dunham/AP

5. Anfield-tapet som stoppet jakten på historie

Stadig nye møter med Liverpool fulgte - det ble blant annet semifinaletap i FA-cupen på Old Trafford i 2006 - og da Chelsea skulle forsøke å vinne sin tredje strake ligatittel i 2006/07 ble nok et Anfield-nederlag utslagsgivende. Mourinhos gutter kom fra tolv strake kamper uten nederlag, og satte for alvor press på ledende Manchester United, men tapte 0-2 på Anfield i januar 2007 etter scoringer av Dirk Kuyt og Jermaine Pennant. Dermed forble avstanden opp på seks poeng, og til tross for en enorm innspurt der de gikk ubeseiret resten av sesongen, ble det aldri noen historisk tredje strake tittel.

6. Nytt semifinaletap i Champions League

Tapet i januar var imidlertid langt ifra det eneste som sved på Anfield i denne perioden. De to lagene møttes nemlig nok en gang i Champions League-semifinalene, to år etter spøkelsesmålet, og igjen ble det enormt dramatisk. Joe Coles matchvinnermål og 1-0 var i bagasjen før kamp to, der Daniel Agger ble eneste målscorer på Merseyside. Dermed måtte straffekonkurranse til for å skille lagene, og Mourinhos lag røk igjen med knappest mulig margin etter at Arjen Robben og Geremi sviktet foran Pepe Reina. Før kampen hadde Mourinho omtalt Liverpool som et «cuplag» og uttalt at han selv ville fått sparken om han hadde levert Benitez' resultater i hjemlig serie. Fire måneder senere fikk han da også sparken, og hans første periode i engelsk fotball var over.

7. Da Gerrard skled

Det skulle gå seks år før Mourinho var tilbake i Chelsea, men allerede i hans første mulige møte med Anfield skulle han bli med på det kanskje aller mest berømte øyeblikket. Liverpool ledet ligaen med kun uker igjen av sesongen, men en Mourinho i boblevest hadde bestemt seg for å få sin revansje og ødelegge festen. Først skled Steven Gerrard og forærte Demba Ba ledermålet før pause, mens Willian punkterte kampen i sluttminuttene for et ultramourinhosk bortelag. Bildene av en triumferende portugiser som slår seg på brystkassen langs Anfield-sidelinjen har nok brent seg inn hos supportere fra flere lag.

IKONISK: José Mourinhos Anfield-bragd våren 2014 er ett av Premier League-historiens mest minnerike øyeblikk. Foto: Andrew Yates/AFP

8. Ny cupsemifinale - ny krangling

Den påfølgende sesongen ledet Mourinho så Chelsea til nye triumfer, både i ligaen og i ligacupen. I sistnevnte turnering ble det igjen møter med de røde, da nye semifinaler gav ny dramatikk. 1-1 på Anfield og 0-0 på Stamford Bridge betød ekstraomganger, og da Branislav Ivanovic stanget inn seiersmålet i ekstraomgangene stod José Mourinho opptatt med å krangle med fjerdedommeren fordi han mente Lucas Leiva skulle vært utvist. Chelsea vant deretter finalen mot Mourinhos nåværende arbeidsgiver Tottenham.

9. Tøff høst - nytt ydmykende tap

Allerede samme høst var Mourinhos Chelsea-dager nok en gang talte, og høstsesongen 2015/16 står igjen som hans mørkeste i Vest-London. 1-3-tapet hjemme for nettopp Liverpool i oktober - Jürgen Klopps første seier i Premier League - var blant de mest sjokkerende, og etter kampen møtte Mourinho pressen ved å svare «Jeg har ingenting å si» på samtlige spørsmål. Han samlet også støtteapparet ute på banen foran TV-kameraene, og leverte et spill for galleriet. To måneder senere var han igjen ferdig i jobben.

10. Taperen i regnet

Det var også Klopp og Liverpool som satte den siste spikeren i Mourinho-kisten da hans tid i Manchester United nærmet seg slutten i desember forrige sesong. Bildene av en dyvåt portugiser som gikk på et 1-3-nederlag mot sin gamle nemesis i Anfield-regnet står igjen som et symbol på hvordan perioden hans i gigantklubben etter hvert utartet seg. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over, alle hadde gitt opp, og to dager senere hadde han ikke lenger noen arbeidsgiver.

Det var han også uten i nesten et år, før han i november denne sesongen altså gjorde et noe sensasjonelt comeback da Tottenham kvittet seg med Mauricio Pochettino. Starten har vært variabel, for selv etter en resultatmessig opptur med fem seire på de første sju i ligaen, har det gått i stå etter en tøff jul.

Hangeland: – Sikker på han har tenkt på denne kampen lenge

Mourinhos lag jakter Champions League-plass, men kun tatt ett poeng på sine to siste kamper som har vært mot lag fra nedre halvdel av tabellen i Norwich og Southampton. Lørdag venter Liverpool, som har til gode å tape denne sesongen.

– Har han sjanse til å forbedre sin allerede gode statistikk mot Liverpool?

– På papiret skal det være vanskelig, men han har absolutt en sjanse. Fordi det er José Mourinho. Jeg synes han er i ferd med å bli akterutseilt som manager, men han har vist mange ganger at han i enkeltkamper fremdeles kan få til hva som helst. Selv når ingen andre tror på det, sier Hangeland.

For selv om Liverpool er overlegne Tottenham på tabellen, og pilene langt ifra peker i riktig retning for Mourinhos Spurs-prosjekt, mener Hangeland alt skje i en enkeltkamp.

– Det handler om å få elleve mann til å tro på seg, og jeg er sikker på at han har tenkt på denne kampen her lenge. Det er ingenting han liker bedre enn å bli «party pooper», sier den tidligere Premier League-spilleren

