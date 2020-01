– Jeg tror at folk tror at det ikke er gode bankrenter å hente. Det er gjentatt så ofte i det offentlige rom at rentene er så lave, og folk forestiller seg at det ikke finnes tilbud om gode innskuddsrenter, sier Elisabeth Realfsen.

OVERSIKT: Finansportalen viser hvilke innskuddsrenter som er tilgjengelig. Skjermdump: Finansportalen

Ulike sikringsordninger

Også økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim, kjent fra blant annet Luksusfellen, mener at det å flytte sparekontoen kan bety lettjente penger.

– En av de enkleste øvelsene du kan tjene penger på er å flytte sparekontoen. Det er enklere å flytte sparekontoen enn andre bankprodukter, bekrefter han.

Mange av bankene med de høyeste rentene på sparekonto er såkalte forbrukslånsbanker. Kvadsheim oppfordrer forbrukere som skal flytte sparepengene til å sjekke hvilke sikringsordninger som gjelder for banken man ønsker å bytte til, spesielt hvis man har høye innskudd.

Mens alle banker med norsk konsesjon har rett og plikt til å være medlem av Bankenes sikringsfond, som dekker inntil to millioner kroner for hver innskyter, kan andre ordninger gjelde for utenlandske banker.

For eksempel er flere av bankene med best rente medlem av den svenske sikringsordningen, som dekker innskudd opptil 950.000 svenske kroner.

– Du bør også sjekke hvor tungvint det er å få pengene ut igjen. I enkelte banker kan det ta en dag eller to. Men stort sett er det like enkelt å ha en konto hos banken som har den beste renten som i din daglige bank, forklarer Kvadsheim.

ØKONOMI-GURU: Hallgeir Kvadsheim mener flere bør vurdere å flytte sparepengene sine. Arkivfoto: Alexander Klanderud/TV 2

– Taper egentlig penger

Ifølge Luksusfellen-eksperten er det ikke vanlig å forhandle med banken om en bedre innskuddsrente på sin nåværende konto.

– Da bør man ha høye innskudd, vi snakker nok om flere millioner. Jeg tror nok at bankene er litt mer motvillige til pruting på innskudd enn på boligrente. Men det er ingenting i veien for å forsøke, spesielt når det gjelder mindre lokale banker. De har nok litt mer prutningsmonn, sier han.

Noen banker tilbyr også bedre rente dersom man binder innskuddsrenten, såkalt fastrenteinnskudd, men Kvadsheim anbefaler normalt ikke dette.

– Jeg ser ikke det store poenget i dag. De beste bankene i det flytende sparemarkedet er såpass attraktive at det er mer attraktivt å flytte, forklarer han.

Han oppfordrer også folk til å vurdere andre spareordninger, som for eksempel nedbetaling av gjeld eller aksjefond, i tillegg til vanlig sparekonto.

– Uansett om du putter penger på de beste sparekontoene, så taper du egentlig penger på å ha de der når du justerer for inflasjon og skatt, sier Kvadsheim.