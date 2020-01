Kristoff gikk opp seks kilo – forklarer grunnen til den voldsomme vektøkningen

Tour de France 2019 ble en nedtur for Alexander Kristoff og hans lag UAE Team Emirates. Andreplassen på den fjerde etappen til Nancy ble beholdningen, og i forkant av den siste dagen i Paris begynte forklaringen å komme til overflaten.

Gikk opp seks kilo

Kristoff og flere av lagkameratene innrømmet at de ikke hadde følt seg i slag, uten at de ville si noe mer i media. TV 2 kunne fortelle at bytte av sportsdrikken gjorde at flere av rytterne la på seg flere kilo. I et intervju med Cyclingnews sier Kristoff nå at vektøkningen var voldsom hos ham selv.

– Det er mange ting som skjedde. Til syvende og sist var hele laget litt for tunge. Jeg startet kanskje Touren på 77,9 kilo, og etter noen dager var jeg tett opp til 84 kilo. Da er det vanskelig å prestere, sier Kristoff til sykkelnettstedet.

Kristoff forklarer videre at problemet var at rytterne fikk i seg for mye energi. På «rolige» dager endte han derfor opp med å få i seg mer enn han klarte å kvitte seg med på de franske veiene.

– Det er kanskje vanskelig å tro, men noen dager er ikke så harde. Dersom du spiser og drikker for mye, kan du faktisk få for mange kalorier. Kroppen absorberer mye vann, og vi la på oss noen kilo der, men vi fikk også noen ekstra kilo med fett siden vi spiste for mye, sier Kristoff.

– Helt vilt at det er mulig

Kritikken fra TV 2s eksperter var hardt da informasjonen om sportdrikken nådde overflaten. Johan Kaggestad mente laget feilet enormt ved å teste ut en ny sportsdrikk under sesongens største ritt og kalte det «mangel på ledelse». Sønn Mads Kaggestad rister på hodet av Kristoffs uttalelser.

– Det er helt vilt at det er mulig. Det var definitivt en tabbe som ikke burde skje. Det er amatørmessig av et lag med et sånt budsjett på det nivået med all erfaring, sier Kaggestad.

Problemene er løst

Det er tydelig at UAE Team Emirates har gjort seg opp noen erfaringer og tatt konsekvenser av det som skjedde. Kristoff erkjenner at rytterne ikke ble godt nok fulgt opp underveis, men sier at lagets leger mener å ha funnet svaret og løsningen på problemet.

– Laget har hentet en ny ernæringsfysiolog som gir oss mer råd om hva man skal gjøre hjemme. Underveis i løpene vil vi bli monitorert mer enn tidligere. Det var et engangstilfelle, og vi kommer garantert ikke til å gjøre den samme feilen i år, sier Kristoff.

Og grepene virket å gi umiddelbar effekt. Der mange av rytterne virket tunge og daffe under Touren, så ble det bedring under Vuelta a Espana en drøy måned senere. Supertalentet Tadej Pogacar så alt annet enn tung ut da han vant tre etapper og endte på en imponerende tredjeplass i sammendraget.