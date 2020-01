Ifølge tiltalen mot mannen i midten av 20-årene ringte han en politimann da han oppdaget at Namsmannen hadde lagt inn trekk i utbetalingene fra NAV.

– Hvis Namsmannen ikke endret trekket innen klokken 16.00 samme dag skulle han drepe juristen i politiet og hans familie. Hvis namsmannen forsøkte å gjemme seg ville han dra hjem til vedkommende å drepe ham, heter det i tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Magne Nyborg.

Mannen må møte i Sunnmøre tingrett 18. februar, tiltalt for overtredelse av straffelovens §155 for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller å unnlate å foreta en tjenestehandling. Han er også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted.

Tiltalte ble pågrepet etter en væpnet politiaksjon i Ålesund sentrum og deretter varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare.

– Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede har forklart at hans trusler hadde grunnlag i desperasjon og panikk som følge av hans livssituasjon. Denne situasjonen vil være den samme om siktede nå løslates, og dermed stadig danne grunnlag for den panikk som kan utløse nye trusler og eventuelt vold fra siktede, heter det i kjennelsen.

Mannens forsvarer, advokat Sjur Engelsen Lange, har ikke besvart TV 2s henvendelse.