Casper Ruud har hatt en strålende start på sesongen, og har storspilt mot tenniseliten i ATP Cup i Australia.

21-åringen slo blant annet ut italienske Fabio Fognini, som er ranket som nummer tolv i verden, og amerikanske John Isner – som er ranket som 19.

Det har ikke gått ubemerket hen.

– Det er viktig for ham å få en god start på sesongen. Nå har han klart å få med to gode resultater mot to veldig gode spillere. Han er utrolig, sier verdensener Rafael Nadal på en pressekonferanse.

Tirsdag ble det derimot tap mot verdens femte beste tennisspiller, Daniil Medvedev, som Ruud til tider var fullt på høyde med.

Tett Nadal-bånd

Ruud og Nadal kjenner hverandre godt, og har tilbrakt flere treningstimer sammen på tennisbanen.

– Jeg så ham trene hver eneste dag da vi var på Mallorca. Han trente mye og veldig bra, sier Nadal.

Og noe som blidgjør spanjolen litt ekstra, er Ruuds tilvenning fra grusbane til hardcourt (hardbane).

– Før hadde han litt problemer for han foretrakk heller å spille på grus, mye mer enn å spille på hardcourt. Det han viser nå tror jeg motiverer ham for hva som kommer senere. Det gjør meg personlig glad å se hvordan han gjør det, fordi han er en herlig type og et bra menneske, utdyper Nadal.

– Kan hamle opp med ham innimellom

Ruud synes selv det er stas å kunne prøve seg mot verdenes beste tennisspiller.

– Det er veldig gøy. Det er morsomt at han skryter og sier sånt om meg. Jeg trente med ham tidligere, og fikk en bra økt med ham på Mallorca. Når vi trener spiller han bra og viser hvorfor han er best i verden, sier Casper Ruud til Eurosport Norge.

Og 21-åringen påpeker at han ikke gjør seg helt bort når de møtes på treningsbanen.

– Jeg føler at jeg kan hamle opp med ham innimellom. Jeg viser også mot Daniil Medvedev at jeg ikke er så langt unna. Jeg møter topp ti-motstand i verden og spiller bra. Det er bare å bygge videre, sier Ruud til Eurosport.

Tror Nadal-samarbeid kan gi ranking-byks

Tennis-kommentator i Eurosport, Christer Francke tror at samarbeidet med Nadal kan ta Casper Ruud til nye høyder.

– Det har litt å si. Det er en liten «edge» å få lov å trene med ham og se hva Rafa gjør, og hvor mye energi og innsats han putter inn i hver eneste trening. Det tror jeg har hjulpet Casper å se hva en verdensener holder på med, sier Francke til TV 2.

Med sine to singleseire i ATP-turneringen i Australia vil Ruud få 130 poeng på ATP-rankingen, hvor han er nummer 53. Neste turnering for Ruud blir ATP-turnering i Auckland i New Zealand fra mandag.

– Med en god trekning kan Casper få sin beste Grand Slam-turnering. Med det han har spilt nå, så er det nok mange som er litt obs på Casper. Han kommer inn uten seeding, og jeg tror ikke det er så mange som har lyst å møte ham i de tidlige rundene. Jeg tror vi kan håpe på en fjerderunde, men det er ikke umulig med en kvartfinale, sier Francke.