Det bekrefter klubben på sine hjemmesider tirsdag morgen.

Merseyside-klubben vil begynne å bruke Nike som draktleverandør allerede fra neste sesong. Avtalen trer i kraft 1. juni 2020.

Ifølge The Athletic vil den nye avtalen gi Liverpool inntekter på omlag 700-800 millioner kroner i året.

Den nåværende avtalen med New Balance skal ha gitt klubben omlag 460 millioner norske kroner.

Kommersiell direktør i Liverpool, Billy Hogan er veldig fornøyd med den nye avtalen.

– Drakten vår er en stor del av vår historie og identitet. Vi ønsker Nike velkommen til Liverpool-familien som vår offisielle draktleverandør og forventer at de vil bli en fantastisk partner for klubben, både hjemme og globalt.

Slutt etter fem år

Avtalen betyr også at det er slutt for New Balance som draktleverandør for storklubben. New Balance har levert drakter til Liverpool siden 2015. Hogan ønsker å takke det amerikanske selskapet for samarbeidet.

– Vi ønsker å takke New Balance for deres støtte gjennom disse årene og ønsker dem alt godt i fremtiden.

Kontroversielt

Det har vært strid mellom Liverpool og New Balance den siste tiden og de to har også møtt hverandre i retten.

Grunnen til det er at Liverpool valgte Nike som ny draktleverandør fra 2020, men New Balance mente de hadde rett til å fortsette avtalen med Liverpool så lenge de matchet Nikes bud.

Liverpool på sin side mente tilbudet mellom de to leverandørene ikke var like og dette var også et sentralt punkt i retten hvor Liverpool til slutt vant.