Natt til tirsdag ble norske Angelina Jordan (13) yndling i den amerikanske talentkonkurransen «Champions».

Konkurransen er en spesialutgave av en av USAs mest berømte talentshow «America's Got Talent», hvor tidligere vinnere av talentkonkurranser fra ulike land deltar.

Den norske 13-åringen deltok i premieresendingen av programmet, som ble sendt på NBC mandag kveld.

Det var VG som omtalte saken først.

Imponerte alle

Jordan fremførte en egen versjon av Queen-klassikeren «Bohemian Rhapsody», og sa før opptredenen at hun alltid hadde håpet hun kunne synge for verdens kanskje mest fryktede talentdommer, Simon Cowell.

Etter opptredenen fikk hun stående applaus fra samtlige i salen, og en overveldet Cowell utbrøt:

– Alt i kveld føltes som det kom fra deg, arrangementet av sangen, enkelheten av det, jeg har aldri hørt den sangen i den versjonen før. Seriøst, dette var en fantastisk opptreden.

Fikk gullknappen

Cowell var ikke den eneste som var begeistret for det unge sangtalentet fra Norge. Dommer Alesha Dixon roste Jordan og mente hun var vitne til fødselen av en ny og helt spesiell stjerne.

Se gullknapp-opptredenen her:

Det var likevel ikke før dommer og tidligere supermodell, Heidi Klum (46), kom til ordet at det tok helt av i salen. Hun var nemlig så begeistret at hun trykket på gullknappen.

Dermed sikret Jordan seg direkte billett til finalen, hvor hun skal konkurrere mot andre store talenter.

Det er fem år siden den da knapt åtte år gamle Jordan vant «Norske Talenter».

Delte bilde på Instagram

13-åringen natt til tirsdag et innlegg på sin private Instagram-konto hvor hun uttrykker sin glede over gullknapp-utdelingen under et bilde av seg selv og Klum som klemmer hverandre:

«GULLKNAPPEN!! Tusen takk!! Jeg er så i sjokk og kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er. #agtchampions #agt #nbs @heidiklum» skriver hun i innlegget, som så langt har fått litt over 7000 likerklikk.