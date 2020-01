De neste to dagene skal Høyesterett behandle en rekke innlegg på sosiale medier skrevet og publisert av en kvinne i 70-årene og en mann i 50-årene. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett er om disse ytringene som ble fremsatt i sosiale medier, og blant annet omfatter samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali, rammes av straffeloven § 185 og dermed er å regne som hatefulle ytringer.

Sumaya Jirde Ali valgte å trekke seg fra offentligheten etter gjentatt hets på sosiale medier i 2018. Hun fikk massiv støtte i forbindelse med kvinnedagen samme år.

"Din korrupte kakerlakk"

I Facebook-gruppen "Vi som støtter Sylvi Listhaug" omtalte kvinnen i 70-årene Jirde Ali som "fandens svarte avkom" og som en "korrupt kakerlakk". I etterkant har kvinnen erkjent at kommentarene var litt voldsomme, men erkjenner ikke straffskyld. Ifølge hennes forsvarer Laila Kjærevik mener kvinnen ytringene er politisk motivert og at de beskyttes av ytringsfriheten. Kvinnen skal ifølge Kjærvik ha reagert på at Sylvi Listhaug ble omtalt om en nazist i samme Facebook-gruppe.

YTRINGSFRIHET: Kvinnens forsvarer, Laila Kjærevik mener innleggene omfattes av ytringsfriheten.

Gulating lagmannsrett kom til at kvinnens ytringer ikke tilhørte den politiske debatten og at de fremsto som ren sjikane mot Ali.

"Steppebavianene"

Samtidig som saken mot kvinnen i 70-årene behandles, skal Høyesterett også behandle saken mot en mann i 50-årene. Mannen ble i Agder lagmannsrett dømt til å betale en bot på 12.000 kroner for tre ytringer på Facebook som ble ansett som hatefulle. I Facebook-gruppen "Fedrelandet viktigst" skrev mannen blant annet at "det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!". Videre skrev han at "ja de forsvinner den dagen disse steppebavianene reiser dit de hører hjemme!". Mannens forsvarer mener disse ytringene er innlegg i en debatt.

INNLEGG I DEBATT: Mannens forsvarer, Håkon Mathias Sterling Danielsen mener innleggene er ledd i en debatt.

– Når det gjelder vår sak så er det viktigste momentet at han anfører at det er som ledd i en debatt om religionskritikk, sier forsvarer Håkon Mathias Sterling Danielsen.

Grensene for religionskritikk

Danielsen sier det skal vært mye til før retten griper inn overfor innlegg i debatter og at de to neste dagene kommer til å dreie seg om hvor grensene går for religionskritikk.

– Et sentralt moment her er at påtalemyndigheten anfører at ordet "steppebavianer" er rasistisk motivert. Et utsagn kan tolkes i flere retninger, og her må utsagnene tolkes som religionskritikk og ikke som en hatefull ytring, fortsetter Danielsen.

– En prinsipiell viktig sak

Aktor i saken ser frem til at Høyesterett skal komme med en avklaring på disse spørsmålene.

– Dette er en prinsipiell sak, det er et viktig saksfelt og vi ser frem frem til Høyesterett sitt bidrag til rettsavklaring, sier statsadvokat Kristine Herrebrøden.

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Sumaya Jirde Ali.

Saken oppdateres.