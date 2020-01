Tottenham har lyst til å låne Atletico Madrid-spiller Thomas Lemar, med en mulighet til å gjøre overgangen permanent til sommeren. Prisen for den franske vingen vil bli på rundt 592 millioner kroner, hevder Independent.

Tottenhams midtbanespiller Harry Winks er et mulig mål for Manchester City og Manchester United, ifølge Mirror.

The Sun hevder at Chelsea og Manchester United har kontaktet Paris Saint-Germain og Edinson Cavani. Men 32-åringen er trolig nærmere en overgang til Atletico Madrid denne måneden.

Manchester City sikter seg inn på Inters slovakiske midtstopper, Milan Skriniar, som også overvåkes av Barcelona og Real Madrid, ifølge Mirror.

Inter har kommet med et bud på rundt 230 millioner kroner for Tottenham-spiller Christian Eriksen, men Inter-sjef Antonio Conte foretrekker heller å signere Arturo Vidal fra Barcelona, melder Mirror.

Ifølge The Telegraph leder Inter kappløpet om Chelsea-spiss Olivier Giroud. Aston Villa og Newcastle er også interessert.

Manchester United, Arsenal og Chelsea jakter Lille-midtbanespiller Boubakary Soumane – som trolig vil bli solgt denne måneden, hevder Sky Sports.

Arsenal er fortsatt interessert i Bayern Münchens midtstopper Jerome Boateng, og har nå henvendt seg om en eventuell overgangssum, hevder Sky Sports Germany.

West Ham har kommet til enighet med Middlesbrough om en overgang for keeper Darren Randolph. Prislappen skal være på rundt 46 millioner kroner, hevder The Guardian.

Daily Mail forteller at Juventus ikke kommer til å selge Emre Can eller Adrien Rabiot dette overgangsvinduet. Manchester United har vist interesse for begge spillerne.