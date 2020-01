Manchester United, Juventus og RB Leipzig var blant beilerne, men det var Borussia Dortmund som endte opp med å sikre seg Erling Braut Haaland (19) - Fotball-Europas nye spisskomet.

– Det trigget meg

I et intervju med klubbens egen TV-kanal, det første han gjør siden overgangen, avslører nå jærbuen hva som var med på å lokke ham til Bundesliga-giganten.

– De var direkte og sa «vi trenger deg på topp». Vi liker spillestilen din, og vi ønsker å ha deg her. Jeg likte hvordan de snakket til meg da. Det trigget meg. Jeg følte at jeg og Dortmund passet godt sammen, sier Braut Haaland

Med åtte scoringer i sin første sesong i Champions League kunne man plutselig nevne Haalands navn blant stjerner som Robert Lewandowski, Harry Kane og Kylian Mbappé - kolleger på toppen av toppscorerlisten i Europas gjeveste turnering.

Hardtarbeidende

Gjennom et imponerende Champions League-gruppespill for RB Salzburg fikk Haaland vist sine ferdigheter på den største scenen, og det er det man nå håper 19-åringen kan fortsette med i Bundesliga i den gule Dortmund-trøyen. Selv tar ikke Haaland, som kommer til å dele plass i garderoben med Mats Hummels, noe for gitt.

– Er jeg god nok, så får jeg spille. Jeg vil selvsagt spille. Jeg vet at jeg har noe å tilføre laget. Det er hovedmålet mitt nå. Å ha små mål, og nå dem. Da vet jeg at det vil gå bra, sier Haaland, som kommer til å dele sitte ved siden at Mats Hummels i Dortmund-garderoben.

– Han virker som en fin fyr. Jeg har også Thomas (Delaney) der slik at jeg kan snakke på morsmålet mitt til ham, sier Haaland.

Nå ønsker Haaland å bli bedre kjent med lagkompisene sine og legge ned jobben som skal til for å levere det han er blitt hentet for. Lever han opp til forventningene om hvem han er som spiller, kan det bli mye å juble for i fortsettelsen.

– Jeg er direkte i spillestilen. Om jeg kan, så går jeg rett på mål for å score. Det er det beste jeg kan gjøre, men jeg er en som jobber hardt, elsker å score mål og spille fotball. Jeg vil at folk skal se hvilken spiller jeg er.

Men foreløpig må Dortmund-fansen vente litt før de får se klubbens nye attraksjon. En kneskade Haaland dro med seg fra Salzburg har gjort at han har måttet trene alternativt under de første dagene av Dortmunds treningsleir på Marbella. Derfor må han også stå over tirsdagens treningskamp mot Standard Liège.

Spissplassen ser imidlertid ut til å ligge åpen for Bryne-gutten. Paco Alcácer har slitt med skader og spilletid siden oktober.

