Mandag ble det kjent at politiet i Drammen hadde bevæpnet seg etter det var blitt publisert trusler om et væpnet angrep på Danvik Folkehøgskole på nett.

Sent mandag kveld ble det publisert ytterligere trusler på et forum på nett, der også flere andre skoler i Drammen ble nevnt.

– Vi opprettholder bevæpningen, og vil reise innom flere skoler i Drammen ved jevne mellomrom, sier Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet ved Drammenspolitiet, til TV 2 tirsdag morgen.

– Frykt

Politiet er i dialog med fylkeskommunen, som nå vurderer risikoen ved skolene i området.

– Det jobbes også med etterforskning av hvem som kan stå bak. Vi har foreløpig ikke kommet fram til personen, sier Oustorp.

Han sier situasjonen er svært ubehagelig for folk i Drammen.

– Vi vet ikke hva dette er, og må derfor ta det på alvor. Vi opplever at folk er urolige. Bakgrunnen for å gjøre noe slikt må jo være et ønske om å spre frykt, og de som står bak dette, har klart det, sier han.

Tirsdag ettermiddag

På Danvik Folkehøgskole gikk første skoledag etter ferien som normalt mandag.

Ifølge Oustorp dreier truslene seg om en hendelse som skal finne sted tirsdag ettermiddag.

– Vi har foreløpig ikke noen mistenkte i saken, sier han.