Tap for Ruud mot høyt ranket russer

Casper Ruud har levert solid under ATP Cup i Australia, men måtte gi tapt mot Daniil Medvedev. Foto: Trevor Collens

Casper Ruud tapte 3-6, 6-7 for den russiske storspilleren Daniil Medvedev under 3. runde av ATP Cup i Australia tirsdag. Norge vil dermed tape for Russland.