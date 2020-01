Meierikonsernet skal spare inn en milliard kroner i Norge og kutte 10 prosent av de ansatte. Det vil skje innen utgangen av 2021.

Årsaken er ifølge ledelsen Stortingets vedtak om å fase ut eksportstøtten for ost, etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte for landbruksvarer.

Derfor skal et nytt meieri i den irske byen Cork produsere Jarlsberg-ost til det amerikanske markedet.

Konsernsjef Gunnar Hovland sier i en pressemelding at ingen deler av virksomheten vil skjermes, og erkjenner at det kan bli lagt ned meierier. Han sier videre at det pågår samtaler med tillitsvalgte i konsernet om hvordan man best kan gjennomføre kuttene.

– Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å redusere antall årsverk gjennom naturlig avgang, men kan samtidig ikke love at dette vil kunne skje uten oppsigelser, sier pressevakt Bjørn Malm i Tine til Klassekampen.

Samtidig skal melkeproduksjonen også reduseres. Malm sier nordmenn i 2019 drakk nesten 300 millioner liter mindre Tine-melk enn i 1994. Flere av Tines meieriprodukter vil tas av markedet, mens flere nye vil etableres.

– I tillegg til andre drikker, er endrede matvaner også en årsak til nedgangen. Men vi jobber hardt og har et stort håp om å kunne snu trenden, sier Malm.