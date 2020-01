Omid er den nye Love Island-deltakeren – disse to damene vil han gå for

I tirsdagens episode av TV 2-realityserien Love Island fikk man se at det ankommer en ny mann til villaen.

Det er Omid Rosander (24) fra Kristiansand, som jobber som bartender.

– Jeg er en snill og god person, og jeg er ærlig, lojal og positiv. Jeg har mye energi og er spontan. I en kjæreste ser jeg etter meg selv i jente-versjon. Ei som har de samme interessene, liker å trene og ta vare på seg selv, sier han til TV 2.

TV 2 møter ham på et hotel utenfor Buenos Aires dagen før han flytter inn i Love Island-villaen.

24-åringen, som er halvt iransk og halvt norsk, har vært singel i snart to år. Nå er han lei av singeltilværelsen.

– Før har jeg alltid ønsket å være tilgjengelig på markedet, men nå som jeg begynner å bli eldre, så er jeg klar til å slå meg til ro, sier han.

Se video i toppen av saken.

To favoritter

Omid meldte seg på Love Island selv.

– Først og fremst vil jeg være med for å vinne kjærligheten. Jeg tror at Love Island kommer til å bli en syk opplevelse, og jeg kommer til å lære mye om meg selv, sier han.

Før han ankom Argentina og ble fratatt mobilen sin av TV-produksjonen, fikk han se hvem de ti første Love Island-deltakerne er. Han har allerede sett seg ut noen favoritter som han vil gå for.

– Mie og Iselin er de to damene som kan falle meg mest i smak, basert på førsteinntrykk. Mie er veldig flott å se på, mens Iselin virker god, ærlig og trofast, noe som er viktig for meg, sier han.

Klar for konkurranse

Sørlendingen er forberedt på at det kan bli litt konkurranse mellom mennene i villaen, nå som han kommer inn og utfordrer deres plass.

– Jeg regner med at alle damene er opptatt, men jeg er et konkurransemenneske, så jeg går for det jeg vil ha, og jeg kommer som oftest seirende ut av situasjonen, sier han.

Han har følgende taktikk for sin første tid i villaen:

– Jeg skal være meg selv, komme godt overens med alle, og så legge inn et ekstra støt på de damene som jeg liker, sier han.

– De andre har jo fått mer tid på å bli kjent med hverandre, men jeg satser på at damene er lei av de mennene som er der, og at de er klare for nytt kjøtt i villaen, legger han til.

I tirsdagens Love Island-episode fikk man se at at Omid skal gå på date med ei av damene i villaen. Det er TV-seerne som bestemmer hvem det blir, ved å stemme i appen «Love Island Norge».