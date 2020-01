Den USA-ledede koalisjonen i Irak melder at de kommer til å trekke seg ut av landet. Det kommer frem i et brev lederen for den amerikanske styrken i Irak, brigader William Seel, har sendt til irakiske felleskommandoen.

– Styrken vil omplasseres i løpet av de kommende dagene og ukene for å forberede videre forflytning, heter det i brevet, som AFP har sett en kopi av.

En amerikansk forsvarstjenestemann og en irakisk forsvarskilde bekrefter begge at brevet er ekte og at det er overlevert.

Avgjørelsen kommer etter Iraks nasjonalforsamling søndag ba landets regjering om å kaste ut alle utenlandske styrker som befinner seg i landet. Avgjørelsen begrunnes ut av respekt for landets suverenitet.

– Vi respekterer deres suverene beslutning om å beordre oss om å forlate landet, heter det i brevet, ifølge Reuters.

Meldingen om amerikansk uttrekking er imidlertid ikke så langt kommentert fra høyere hold, verken militært eller politisk.

5200 soldater

USA har om lag 5.200 soldater i landet.

Ettersom brevet er underskrevet av en amerikansk tjenestemann, er det ikke umiddelbart klart om hvorvidt uttrekkingen også vil omfatte styrker fra de 76 landene som utgjør den internasjonale koalisjonen i Irak.

Koalisjonsstyrken er i Irak for å bekjempe ekstremistgruppen IS og gi hjelp og opplæring til irakiske sikkerhetsstyrker.

Også Norge har 70 soldater utplassert der.

Storbritannia trekker ut

Også Storbritannia har redusert staben ved ambassadene i Iran og Irak. Dette er en forholdsregel og det foreligger ingen spesifikke trusler, melder Sky News.

– Tryggheten og sikkerheten for våre ansatte er av overordnet betydning og vi gjennomgår regelmessig vår sikkerhet, sier en talsperson for britisk UD.

Ambassadene i Bagdad og Teheran forblir åpne, og ambassadør Stephen Hickey i Bagdad og Rob Macaire blir værende.

Etter det Sky News forstår, har britisk UD gått inn i «krisemodus» etter at USA likviderte lederen for den iranske Revolusjonsgardens eliteenhet, Qasem Soleimani, tvitrer Sky News' utenrikspolitiske redaktør Deborah Haynes.

Tidligere mandag meldte også Jens Stoltenberg at NATO midlertidig stopper treningen av militær personell i Irak.

Med klar advarsel

Spenningen i regionen har økt kraftig etter at USA i forrige uke likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad.

FNs generalsekretær António Guterres advarer mandag kveld om en «alvorlig risiko for feilvurderinger» i den spente situasjonen som har oppstått.

Guterres kom med uttalelsen da han møtte pressen i New York mandag. Han konstaterte at det nye året har fått en urolig start, og at vi lever i farlige tider.

– Den geopolitiske spenningen er på det høyeste nivået dette århundret, og turbulensen tiltar, sa han.

Den anspente situasjonen fører ifølge Guterres til at flere og flere land tar uventede beslutninger.

– Det har uforutsigelige konsekvenser og en alvorlig risiko for feilvurderinger, fortsatte han. Han nevnte ikke situasjonen omkring Iran direkte, men oppfordret til dialog og å huske krigens menneskelige lidelser.