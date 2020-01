Harvey Weinstein siktet i ny trakasseringssak i LA

To år etter at anklagene om seksuelle overgrep begynte å hagle mot Harvey Weinstein, stilles han for retten for voldtekt og for å ha tvunget til seg oralsex.

Like etter at han ankom retten i New York mandag, ble han siktet for seksuelt overgrep i enda en sak i Los Angeles.

Statsadvokatens kontor i Los Angeles har oppgitt at han er siktet for å angivelig ha forgrepet seg på to kvinner over to dager i 2013, skriver BBC.

Saken oppdateres.

Viste avsky

Weinstein (67) så skrøpelig ut da han ankom retten med en rullator etter en nylig ryggoperasjon. Han var iført svart dress, slips og hvit skjorte.

På den andre siden av gaten hadde skuespillere og andre kvinner som har sagt at de ble utsatt for seksuelle overgrep eller trakassering av Weinstein, samlet seg for å vise sin avsky mot filmprodusenten.

– Han så feig ut. Han ville ikke se på oss. Han ga oss ikke øyekontakt, sa Sarah Ann Masse.

Rosanna Arquette, Dominique Huett, Rose McGowan, Paula Williams, Louise Godbold og Lauren Sivan var blant de frammøtte skuespillerne og modellene.

To søksmål i New York

Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen. Det var anklagene mot Weinstein som ble startskuddet for #MeToo-kampanjen.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Men rettssaken som startet mandag, omhandler kun en tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene søksmålet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvunget oralsex i 2006.

67-åringen har erklært seg ikke skyldig og sier kvinnene samtykket til sex. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han fengsel på livstid. Men for at det skal bli resultatet, må påtalemyndigheten bevise at Weinstein er en notorisk overgriper som i årevis har forgrepet seg mot kvinner han hadde makt over i kraft av sin stilling som Hollywood-produsent.

Velger jury

Utvelgelsen av juryen starter tirsdag, besluttet dommeren i det én time lange rettsmøtet mandag.

Det kan ta tid å få juryen på plass ettersom potensielle jurymedlemmer kan vise seg å ha forhåndsdømt ham på grunn av den enorme mediedekningen saken har fått. Den endelige utvelgelsen av juryens medlemmer kan bli forsinket til 14. januar, og det er ventet at rettssaken vil vare fra seks til åtte uker.