TV 2 får opplyst at forwarden signerer for Vålerenga onsdag og blir klar for spill mot Stjernen torsdag.

25-åringen var en målfarlig mann for VIF i 2015/2016-sesongen. Etter den gikk han til svenske Västerviks IK.

Han var så innom Linköping og Karlskrona før han denne sesongen har spilt for slovakiske HK Poprad uten å markere seg veldig sterkt.

Karterud er også fast i den norske landslagstroppen.

– Han er jo helt klart en forsterkelse. Norsk landslagsspiller og vært lenge i Vålerenga før. Eierne i VIF har forstått at situasjonen har vært uholdbar, og de tar nå grep, samtidig som de bygger lag for de neste sesongene, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

Etter 29 kamper denne sesongen er VIF på femteplass i Getligaen med 45 poeng.