Litt såkalte «mindgames» hører med før store oppgjør i engelsk fotball.

Tirsdag møtes Manchester United og Manchester City til byderby i ligacupen.

I forkant var Ole Gunnar Solskjær bevisst på å sende et budskap til dommerteamet.

Nordmannen innleder med følgende:

– Det har vært noen kyniske taklinger av Daniel James, men det er nok best at jeg ikke snakker om det, sier Solskjær, før han likevel fortsetter:

– Men dommerne er nødt til å se på spillere med James sin fart. Selv om han spiller ballen forbi og bare blir stoppet i løpebanen sin, skal det selvsagt være gult kort.

FORSVARER JAMES: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Andrew Yates

– Veldig viktig

Manchester City spiller en ekspansiv fotball der de ønsker å dominere, noe som gjør de sårbar for kontringer i mot om ikke gjennvinningsspillet deres er bra.

De lyseblå virker ikke til tider ukjent med å ta i bruk kyniske hjelpemidler for å komme seg i balanse igjen.

– Vi kom oss forbi presset til City forrige gang vi møttes, og om man teller antall «fouls», synes jeg ikke det var for mange. Det er veldig viktig for oss, sier Solskjær.

– Noen ganger ser jeg på dommerne når jeg ser på kampene våre. Og selv om det bare er små kyniske taklinger, vel, det har vært et par lag som har stoppet oss på den måten. Det har hindret oss i å vise hvor gode vi er når vi kan angripe raskt, mener nordmannen.

One trick pony?

At Solskjærs menn har vært best når de får utnytte farten og kontringsstyrken i laget, er det ingen tvil om.

Et gjennomgående tema gjennom sesongen har vært at Manchester United er gode mot lag som vil spille fotball og angripe, mens de har klart seg dårligere mot motstandere der de må bryte ned et etablert forsvar som ligger dypere.

Under pressekonferansen fikk Solskjær spørsmål om han er bekymret for om laget hans er en såkalt «one trick pony», altså om de kun behersker én spillestil.

Det ville Solskjær være med på.

– Jeg synes vi blir bedre og bedre. Vi er fremdeles et ungt lag. Det er så jevnt nå i Premier League, lagene er så godt organisert. Det er veldig sjelden vi spiller mot spillere som ikke besitter gode kvaliteter. Man må finne løsningene, og det er små marginer. Det er ikke mye plass mellom leddene, men vi forbedrer oss hele tiden. Vi har ballspillene midtstoppere, vi får stadig backene våre høyre på banen. Aaron Wan-Bissaka har fått mer frihet til å bli med fremover. Vi får mer målscorerinstinkt i Marcus Rashford og Anthony Martial, og det må de, slik som Mason Greenwood har i og rundt boksen. Jeg er ikke bekymret, men det er noe vi jobber veldig mye med på trening når vi har muligheten til det, sier han.