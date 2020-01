Med bakgrunn i den økte pågangen på hjelpetelefoner for selvmordsforebygging den siste tiden, øker regjeringen bevilgningen til Kirkens SOS og Mental Helse med 10 millioner kroner, melder Helse- og omsorgsdepartementet mandag.

Både Mental Helse og Kirkens SOS har varslet at pågangen på deres hjelpetelefoner har vært så stor etter Ari Behns bortgang, at de ikke får svart mer enn rundt 60 prosent av dem som ringer.

– Jeg er veldig glad for den innsatsen som både frivillige og ansatte legger ned i våre ulike hjelpetelefoner og chat-tjenester. For mange er det en trygghet å vite at noen er der for å lytte når det trengs. Hjelpetelefonene melder at de ikke får svart alle som ringer inn, derfor ønsker vi nå å styrke dette tilbudet, sier helseminister Bent Høie (H).

Bevilgningene til Mental Helses hjelpetelefon vil dermed øke til totalt 24,8 millioner kroner, mens bevilgningen til Kirkens SOS øker til 25 millioner kroner.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Høie ber samtidig Helsedirektoratet så raskt som mulig om å gå ut med ny og oppdatert informasjon om hvor mennesker som har selvmordstanker, eller som er bekymret for andre, kan søke hjelp.

– For å hindre at mennesker tar sitt eget liv, må vi sørge for at de som sliter, får hjelp når de trenger det. Derfor vil vi nå synliggjøre ytterligere hvor man kan få hjelp. Det kan være å ringe legevakten på telefon 116 117, en hjelpetelefon, eller å kontakte fastlegen sin. Det er hjelp å få, sier Høie.

Regjeringen arbeider også med en ny handlingsplan for forebygging av selvmord.

