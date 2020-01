Natt til lørdag ble fire personer hentet livløse ut av en bolig i Ytrebygda i Bergen etter at boligen til en familie på syv begynte brenne.

En ni år gammel jente ble bekreftet død sent lørdag kveld. De tre andre ligger fortsatt livstruende skadd på Haukeland universitetssykehus.

Siden da har Ibrahim Mustafa vært på sykehuset for å vise støtte til den hardt rammede familien.

– Må være nær

Far og hans to sønner på 14 og 18 år har bedt Mustafa om å snakke for dem.

Familie, venner og klassekamerater holder sammen på sykehuset etter brannen i Ytrebygda lørdag hvor mor og søstre på 7, 9 og 11 år ble hentet ut av brannmannskaper.

– Folk sitter her for å vise støtte. Vi har ikke samme far eller mor, men vi er familie. Vi må være nær hverandre og støtte hverandre, sier Ibrahim til TV 2.

Flyktet fra borgerkrig

Hans nære venn er en kurdisk fembarnsfar som flyktet gjennom Europa fra borgerkrigen i Syria i 2015.

Han jobber på pizzarestaurant og fikk kone og barn til Norge for 2,5 år siden.

– De rømte egentlig fra borgerkrig, og håpet å være trygge. Men dessverre, de var ikke trygge.

Ibrahim forteller at familien hadde vært i familiebesøk, og at de kom hjem sent på natten.

Far våknet deretter av at konen ropte «det er brann!», tidlig lørdag morgen.

– Skrek til barna

Sønnen i første etasje hørte røykvarsleren og begge forsøkte å redde jentene i andre etasje.

– Men han klarte det ikke, fordi det var mørkt og han fikk ikke puste. Han skrek til barna at de måtte komme ut, og han tok brannslukningsapparatet for å knuse vinduet, men klarte det ikke.

Ibrahim pleide å besøke familien hver eneste uke. Sønnen spør ustanselig etter bestevenninnen som ble hentet bevisstløs ut fra leiligheten av brannmannskapene. Ibrahim klarer ikke fatte hvor hardt rammet familien er av brannen.

– Det er en vanskelig situasjon å oppleve. Forferdelig! Våre tanker går til min venn og barna.

Kripos bistår

Mandag har etterforskere fra Kripos bistått Vest politidistrikt på åstedet. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med brannen, som så langt har krevd minst ett liv.

– Politiet mener det er gode muligheter for at undersøkelsene skal gi svar på hva som var brannårsaken, opplyste de i en pressemelding mandag.

Det ble også holdt en minnestund for den ni år gamle jenta på Aurdalslia skole.

– Jenta som er omkommet var en livsglad jente. Hun så fram til en fin fremtid her i Norge, og er en jente vi vil savne veldig, både personalet og elevene, sa rektor ved skolen, Terje Tviberg til TV 2.