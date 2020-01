Den svenske influenseren livnærer seg av sosiale medier, og tar følgerne sine med på eksklusive reiser verden rundt, ofte i selskap med kjæresten Christian.

Men det er én ting Mathilda har holdt skjult for sine 114.000 følgere i over seks år. Nå er hun omsider klar for å dele det.

– Det finnes ingenting som kan beskrive følelsen av å endelig få være seg selv, sier Mathilda til Expressen, som omtalte saken først.

Følte seg annerledes

Historien starter utenfor Göteborg i 1994. Da kom et lite barn til verden. Barnet fikk navnet Marcus.

Men under hele oppveksten kjente den lille gutten at det var noe som ikke stemte. Han følte seg annerledes enn alle andre. Marcus forsto imidlertid ikke hvorfor det var sånn.

For Marcus var ikke en gutt.

– Jeg var ikke klar over det da. Da jeg begynte på barneskolen var jeg så innmari misunnelig på de andre jentene. På hvordan de fikk kle seg og hvordan andre mennesker opptrådte seg rundt dem.

Vendepunktet

Vendepunktet kom da Marcus var 15 år, og så en dokumentar om transseksualitet.

– Helt plutselig forsto jeg hver eneste tanke, øyeblikk og følelse i mitt liv. Jeg visste ikke en gang at det var noe som het transsekssuell, men jeg forsto det var meg, sier Marcus, som i dag har tatt navnet Mathilda, til Expressen.

Etter å ha sett dokumentaren gikk Mathilda rett til foreldrene sine. De hadde full forståelse for Mathildas ønske om å gå fra gutt til jente.

– En lettelse

Den svenske influenseren har levd som kvinne i seks år. Men det er først nå hun har våget å fortelle hemmeligheten til sine 114.000 tusen følgere.

Det gjorde hun i en video på sin Youtube-kanal.

– Jeg har ikke holdt det skjult fordi jeg skammer meg over den jeg er. Men da jeg opprettet kontoen, var det en lettelse å bare få være meg selv. Å bare være Mathilda, uten redsel for at noen skulle se på meg som en mann, sier Högberg til den svenske avisen.

Minske hatet

Den svenske influenseren forteller at hun var nervøs for å dele hemmeligheten for følgerne sine. Mathilda håper hun kan utrette en forskjell ved å dele historien sin.

– Det er nok noen som kommer til å bli sinte, men det er de jeg ønsker å nå frem til. Det er på grunn av dem at jeg vil fortelle, for å minske hatet mot oss transpersoner, sier hun.