I år er det 60 år siden Melodi Grand Prix ble lansert og i jubileumsåret har tidligere programleder for P3Morgen Ronny Brede Aase (33) funnet sin plass som programleder.

Se hele intervjuet med Ronny Brede Aase i topp av saken!

Sammen med Kåre Magnus Bergh og Ingrid Gjessing Linhave skal han lose seerene gjennom fem delfinaler og finale.

– I forrige uke fikk jeg høre alle låtene og det var så mye bra. Det skal bli en glede å presentere denne musikken og lede dette, sier Ronny Brede Aase til TV 2.

Stig Van Eijk

Ronny Brede har vært fan av Melodi Grand Prix helt siden han var barn. Et av hans sterkeste minner fra melodikonkurransen var da Stig Van Eijk kom til den internasjonale finalen i Jerusalem i 1999.

PROGRAMLEDER: Ronny Brede Aase, Ingrid Gjessing Linhave og Kåre Magnus Bergh presenterte artistene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Foran flere hundre millioner millioner TV-seere sviktet teknikken for Stig Van Eijk. Han hørte ingen musikk, kun smertefullt bråk i øret under fremførelsen av låta «Living My Life Without You».

– Første gang jeg kjente på skuffelse var da Stig Van Eijk fikk feil lyd i monitor i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. Hele Norge trodde han skulle ta det, han hadde basketskjorte, han hadde attityden og han hadde den perfekte poplåta. Jeg tenkte at her er noe galt da han fikk problemer med monitoren og lyden og det var helt forferdelig, sier Ronny Brede til TV 2.

Ketil Stokkan

NRK-programlederen har mange andre minner fra årenes løp med sangkonkurransen. Melodi Grand Prix har alltid vært et årlig høydepunkt for Aase.

– Jeg elsker alt Ketil Stokkan har gjort i Grand Prix, og mitt aller beste minne er kanskje da Bettan og Jan Werner sang duett sammen, avslutter Brede Aase til TV 2.