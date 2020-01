Lindvik nummer to sammenlagt i hoppuken: – Han har gjort hele Norge stolte!

Artikkelen oppdateres!

Marius Lindvik (21) var i posisjon til å bli den første nordmannen til å vinne hoppuka på 13 år.

Men det norske håpet klarte ikke å tukte Dawid Kubacki i det avgjørende rennet i Bischofshofen.

Kubacki var helt suveren i finaleomgangen og sikret seg seieren i hoppuken med sitt hopp på 140,5 meter og fikk 300,9 poeng.

I finaleomgangen suste Lindvik ned til 137 meter og 289,4 poeng. Dermed endte han på andreplass i hoppuken sammenlagt.

– Marius Lindvik er 21 år og hoppukedebutant, og endte altså på pallen. Det er helt enormt. En fantastisk prestasjon. Han har gjort hele Norge stolte, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Foreldrene var stolte over Lindviks innsats.

– Det er helt sykt. Det er bare å gratulere. Vi tar av oss hatten, han ble nummer to sammenlagt, sa pappa Trond Lindvik til TV 2.

– Det er kjempemoro og over all forventning. Det er ingen skuffelse over at det ikke ble førsteplass, sa mamma Torill.

Den forrige nordmannen som endte på pallen i hoppuken var Anders Fannemel i 2018 med sin andreplass.

Satte standarden

Dawid Kubacki slo til med et kjempehopp i første omgang og endte på 143 meter og 151,6 poeng.

– Det var et vanvittig bra skihopp. Det er ingenting annet å si. Akkurat nå ble det vanskelig for Lindvik å hente poeng, for Dawid Kubacki satte virkelig standarden der, sa TV 2-ekspert Andreas Stjernen etter hoppet til polakken.

Marius Lindvik klarte ikke å holde helt følge med Dawid Kubacki i første omgang. 21-åringen hoppet 139 meter og endte på 146,5 poeng.

– Jada, der var et veldig godt hopp, og hans desidert beste hopp i Bischofshofen, poengterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Tyske Karl Geiger hoppet nest best i første omgang. Han hoppet 143 meter og endte på 147,7 poeng. Lindvik lå på tredjeplass før finaleomgangen. Han måtte dermed ta inn 14,2 poeng på Dawid Kubacki i det avgjørende rennet i finaleomgangen.

Ryouyou Kobayashi skuffet i den første omgangen og hoppet bare 135,5 meter. Med 137,8 poeng er japaneren er 17,8 poeng bak Lindvik og 32 poeng bak Kubacki. Kobayashi er nummer elleve.

Tande vant norsk duell

I det helnorske paret mellom Robert Johansson og Daniel-André Tande var det Tande som vant duellen med et godt hopp på 137,5 meter. Johansson strakte seg til 133 meter og kom videre som en av fem «lucky losere». Tande ble nummer sju og med det nest beste nordmann i første omgang, mens Johansson lå på 20.-plass.