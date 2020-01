God kveld Norge møter skuespillerne fra Dplay-suksessen «Hvite gutter» under pressekonferansen til årets humorpris, som skal deles ut fredag 17. januar.

Alle de nominerte ble annonsert, og guttene er nominert både i kategorien «Årets morsomste humordrama», og «Årets morsomste på TV».

Se oversikt over alle de nominerte nederst i saken.

Ble pappa før jul

Men det er ikke bare på jobb de gjør suksess, for også privat går det relativt bra. Spesielt for Eirik Hvattum (33) som ble far for første gang rett før jul. Eirik spiller karakteren «Jens».

– Han er åtte uker. Her om dagen så begynte han å smile, og det var veldig gøy, sier Eirik som også kan fortelle at gutten har fått navnet Truls.

– Det har vært veldig artig altså, men jeg er vandt til å passe på fire idioter, nå har jeg fem, altså inkludert meg selv, ler han.

Blir ny sesong

Det virker med andre ord som at tilværelsen til gutta er rimelig annerledes enn den de har på TV-skjermen.

– Folk synes vi er ganske kjedelige når de finner ut at vi er vanlige folk, og ikke crazy dudes, sier Johannes og får støtte av de andre gutta, før de avslører at det blir mer «Hvite gutter».

– Mest sannsynlig så kommer det en runde til i vår, og kanskje noe mer etter det, sier Jørgen.

Her er alle de nominerte i hver kategori til Humorprisen:

Årets morsomste på TV:

Linn Skåber

Pernille Sørensen

Kevin Vågenes

Lene Kongsvik

Nicolay Ramm

Hvite gutter (Eirik Hvattum, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Fürst)

Vidar Magnussen

Ine Jansen

Trond Fausa

Året morsomste podkast:

Ukentlig - med BMI

Radioresepsjonen

Berrum & Beyer snakker om greier

Årets humorprogram:

Parterapi

Nytt på nytt

Strømmeland

Årets morsomste humordrama:

Jul i blodfjell

Kongen av Gulset

Hvite gutter

Årets morsomste på nett:

Randi Liodden

Utlendingmemes

4. ETG

Det er også en kategori som heter «Årets humorspire», men her er det ingen nominasjoner.