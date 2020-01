Det opplyser politiet tirsdag morgen.

De to som nå er bekreftet omkommet er en 14 år gammel jente og en 41 år gammel kvinne. De to er mor og datter.

Fra tidligere er en ni år gammel jente bekreftet omkommet.

Fremdeles er ett barn innlagt på sykehus etter brannen. Tilstanden til dette barnet er fremdeles kritisk og uavklart, opplyser politiet.

Voldsom brann

Natt til lørdag begynte det å brenne i en leilighet i Ytrebygda i Bergen. Da brannen brøt ut, var det totalt seks personer inne i huset.

Fire av dem ble hentet ut livløse.

Mandag ble det holdt minnestund ved Aurdalslia skole, hvor den ni år gamle jenta var elev.

– Jenta som er omkommet var en livsglad jente. Hun så fram til en fin fremtid her i Norge, og er en jente vi vil savne veldig, både personalet og elevene, sa rektor ved skolen, Terje Tviberg til TV 2.

Syrisk familie

Det var en familie på syv, to voksne og fem barn som bodde i rekkehuset. Barna er i alderen sju til atten år. Familien er opprinnelig fra Syria.

Fire av barna og to voksne var til stede i huset da brannen startet.

Mandag har Vest politidistrikt fått bistand fra Kripos, og de har foretatt undersøkelser på stedet.

Ifølge politiet foreligger det ikke noen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, men årsaken til at de bistår er å benytte de ressurser og den ekspertisen som er tilgjengelig for å avdekke brannårsak og brannforløp.

– Politiet mener det er gode muligheter for at undersøkelsene skal gi svar på hva som var brannårsaken, opplyste de i en pressemelding mandag.