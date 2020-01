Alle har blitt straffet med en fire-års suspensjon basert på FIS anti-doping-regler. Ifølge FIS er det snakk om bruk av et forbudt stoff/metode for bloddoping.

Det bekrefter det internasjonale skiforbundet i en pressemelding i dag.

Følgende tre utøvere er utestengt:

Karel Tammjärv (Estland), Andreas Veerpalu (Estland) og Alexej Poltoranin (Kashakstan).

Også Mati Alaver, som er støttepersonell for Estland, er utestengt.

Sakene er knyttet til noe som kalles for RAID, som ble utført i Seefeld i februar av den østerrikske politiet – støttet av det tyske politiet under sin nasjonale strafferett for doping.

I FIS´pressemelding står det:

«Myndighetene uttalte at arrestasjonene var en del av av bred, langsiktig etterforskning av en dopingoperasjon drevet av den tyske sportslegen Dr. Markus Schmidt, som involverte flere idretter. På mistanke om kommersiell sportssvindel og bruk av illegale rusmidler og metoder for dopingformål».