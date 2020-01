– Jeg vet ikke om jeg går VM neste år!

Svaret kom kjapt og kontant fra Charlotte Kalla. Sveriges beste kvinnelige skiløper de siste ti-tolv årene. Og en av nabolandets mest folkekjære idrettsutøvere.

– Jøss?

– Jeg vet ikke om motivasjonen er der.

Vi møter Kalla rett rett etter at et av årets høydepunkter, Tour de Ski er over. Vi er på Alpe Cermis, stedet der Tour de Ski er avsluttet alle år siden starten i 2007.

– Åhh, det var skönt å komme opp til toppen!

Charlotte Kalla pustet lettet ut, Tour de Ski 2020 var historie. Tolvteplassen var hennes dårligste plassering i touren. Kalla som kom først opp Alpe Cermis i 2008. Og Tour de Ski-seieren fikk Idretts-Sverige en ny yndling.

– Dette er litt av en kontrast fra da du kom opp her for tolv år siden, Kalla?

– Ja, det kan du trygt si. Det var ikke mye nervøsiteten denne lørdagskvelden før klatreetappen. Jeg husker at det var mange tanker da jeg skulle forsøke å sove natten før siste etappe i Tour de Ski i 2008. Denne gangen her hadde jeg ikke noe verken å vinne eller tape opp slalåmbakken – så jeg sov godt, forteller 32-åringen til TV 2.

– Hvordan vil du selv betegne årets sesong til nå?

– Jeg var litt usikker før vi begynte sesongen, i november gikk det brukbart, jeg gikk fra i Gällivare, men, ehh, jeg håper jo at jeg skal få tilbake god-følelsen. Men skal ærlig innrømme at jeg er usikker på hvordan fremtiden kommer til å se ut.

– Hva mener du?

– Jeg vet ikke. Jeg må få summere opp disse dagene og legge en plan.

– Hva er alternativene?

– Jeg er åpen for gode forslag!

Charlotte Kallas plasseringer i verdenscuprennene i vinter har med unntak av 6. plass i Ruka, stort sett ligget mellom 10. og 15. plass.

Charlotte Kalla er en vinner og har vist seg som en mesterskapsløper med suksess i både VM og OL. I verdenscupen har hun aldri vært blant de tre beste sammenlagt.

– Visst får man mange tanker, men det gjelder å ikke ta overilte beslutninger i slike situasjoner, jeg funderer selvsagt over hvorfor jeg ikke går fortere på ski, Kalla.

– Når er neste skirenn for deg nå?

– Jeg vet ikke, vi får se.