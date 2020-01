– Fremtidens olje- og gassfelt

Blant annet har klimaaktivist Greta Thunberg (16) ved flere anledninger gått hardt ut mot produksjon og eksport av norsk olje og gass.

I forrige uke reagerte hun kraftig på Arne Sigve Nylunds uttalelser i forbindelse med åpningen av Johan Sverdrup-feltet.

– På tross av at vi er i begynnelsen av en klima- og miljøkrise, åpner Norge «Vest-Europas største» oljefelt, skriver hun på Twitter.

RØR: Feltet ligger i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Via rør fraktes olje og gass til henholdsvis Mongstad i Hordaland og Kårstø i Rogaland. Foto: Equinor

– Ikke noe å juble for

Heller ikke den hjemlige miljøbevegelsen mener det er grunn til å feire at Equinor og Norge sparker i gang et felt som ventes å skulle produsere petroleumsprodukter langt inn i det 21. århundre.

– Det er ikke noe å juble for at Norge nå åpner et oljefelt som vil gi utslipp tilsvarende 21 ganger de årlige klimagassutslipp fra hele Norges territorium, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG til TV 2 og fortsetter:

– Klimakrisen er her allerede og vi burde heller omstille økonomien til fornybar og ren energi så raskt som mulig.

Vil kutte i utslippene

Equinors nye ambisjon er å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot null utslipp innen 2050.

Natur og Ungdom mener utspillet først og fremst er et pressestunt, og ikke klimatiltak som monner.

– De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sa nestleder Andreas Randøy til NTB på mandag.

Hermstad er enig. Han mener satsningen tar Norge i feil retning og oppfordrer regjeringen til heller å lytte til Thunberg og de unge klimastreikerne verden over.

– Det er jaget etter penger og maksimal inntjening for nålevende nordmenn som ligger bak, ikke en ansvarlig omtanke for kloden og for dagens unge, sier han.