Disse bakteriene fant vi i drikkeflaska

– Derfor kan vi heller ikke anbefale at de anvendes på den måten. Det vi derimot anbefaler, er at alle vann- og brusflasker pantes, slik at vi får resirkulert plasten og brukt materialet på nytt, oppfordrer Talberg.

Dette svarer Ringnes: – Hvorfor fraråder Ringnes forbrukerne å bruke Imsdal- og Farrisflasker mer enn èn gang?



– Vi skal ikke bruke ordet fraråde, men vi kan ikke anbefale at flaskene skal brukes på nytt. Det er en engangsflaske som er testet for bruk én gang. Flaskene er ikke spesielt egnet for vask i oppvaskmaskinen, og de er krevende å vaske for hånd. Vi kan kun gå god for flasken med originalinnholdet. Hva som gjøres med flasken etter at originalinnholdet er drukket opp, må nesten forbrukeren ta ansvar for selv, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

– Men er det farlig å gjenbruke en slik flaske hvis du vasker den etter hver gang, og det er bare du som bruker den?

– Vi kan ikke gå god for det. Jeg bruker disse Imsdal-flaskene på nytt selv. Hvis man bruker rent vann, så er det i de aller fleste tilfeller uproblematisk. Men det kan jo være andre ting som har vært på dem. Det kan være sukkerinnhold som lager bakterier, så vi kan kun gå god for det vi har testet, og det er flasker med Imsdal på, sier Bruusgaard.

– Så når dere enten fraråder folk eller ikke anbefaler å bruke flaskene igjen, så er det egentlig noe dere sier for at folk skal kjøpe mer vann i butikken?

– Nei. Vi har utmerket vann i Norge, så dette er ikke noe konkurrent til springvann. Imsdal er en konkurrent til mindre sunne drikker som brus, juice og sjokolademelk. Vi synes folk skal drikke springvann. Har man kontroll på flasken og vet at den har vært ren hele tiden, og blir brukt av samme person – så kan man helt sikkert bruke den på nytt, avslutter Bruusgaard.

Men selv om det viser seg å være flest bakterier på engangsflaskene, utgjør det ikke en fare å bruke disse.

– Her er det samme person som bruker samme flaske igjen og igjen. Og det er din egen flora som du blir utsatt for. Så det skal nok mye til å bli syk av de bakteriene her, sier overingeniør Tatiana Ponton Tomaselli.

Muggsopp i gjenbruksflaske

Det verste funnet gjør laboratoriet faktisk i en av flaskene som er ment for gjenbruk.

– Vi fant muggsopp på den ene flaska. Det er ikke et overraskende funn siden de trives i fuktige miljø. Men det er et mer skremmende funn enn mange av de andre bakteriene vi har funnet. Muggsopp kan skape sykdom hos personer med nedsatt immunforsvar, sier Fauske, og legger til at det kan være tilfeldig at det ble funnet muggsopp på flasken fra Eva Solo.

– De beste engangsflaskene nærmer seg samme nivå som de dårligste gjenbruksflaskene. Imsdal og Bris med skrukork har like lite bakterier som flaskene fra Sistema og Casall.

– Så man kan like gjerne bruke en Imsdal-flaske som en flaske som er ment for gjenbruk?

– Ja. Det kan du. Vi kommer hvertfall til å fortsette med det, sier de to.

Slik fordelte bakteriene seg:

Coca Cola Zero med skrukork (0,5 liter): Meget rikelig

Imsdal naturell med sportstut (0,65 liter): Rikelig

Telemark uten kullsyre med sportstut, smak av sitron (0,7 liter): Rikelig

Telemark uten kullsyre med sportstut, smak av sitron (0,7 liter): Moderat

Imsdal naturell med skrukork (0,5 liter): Moderat

Bris naturell med skrukork (0,5 liter): Moderat

Casall med sportstut (0,5 liter): Moderat

Sistema med skrukork (0,4 liter): Moderat

Eva Solo med skrukork (0,5 liter): Sparsomt

Tupperware med sportstut (0,7 liter): Sparsomt

Tupperware med skrukork (0,4 liter): Meget sparsomt

Nalgene med skrukork (1 liter): Meget sparsomt