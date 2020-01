Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. Vi har passert 250.000 elektriske biler på norske veier. Og mange flere skal det bli.

Med fremveksten av elektrisk mobilitet, dukker det også opp nye spørsmål. I Brooms nye elbilguide, forklarer vi hva du bør vite, gjennom ti ulike episoder.

Dagens tema er rekkevidde.

Ikke spar på lyd og lys

For veldig mange er rekkevidde fortsatt et dilemma ved kjøp av elbil. Broom-Benny kjører elbil selv, og deler sine beste råd – for å komme lengst mulig.

– Å skru av lysene på elbilen eller dempe lyden fra radioen, har svært lite å si. Kjørestil og bruk av bilens regenereringsfunksjon, utgjør derimot mye, forteller Benny. Og så har han også noen ekstra råd på lager – som gjør at du kan komme lenger enn du kanskje tror.

Se alle tipsene hans i videovinduet øverst i saken.

