Smilende under Marbella-solen møtte Borussia Dortmunds danske midtbanespiller Thomas Delaney pressen under laget treningsleir.

– Ivirg etter å vise seg

28-åringen har til nå vært det skandinaviske alibiet i Dortmund-troppen, men kjøpet av Erling Braut Haaland (19) endrer på det. Delaney kan fortelle at han allerede er blitt godt kjent med den ettertraktede jærbuen.

– Jeg har tilbragt mye tid med ham i styrkerommet. Han er ivrig etter å vise hva han kan gjøre. Det eneste man vil gjøre som ny spiller er å trene med laget. Det er mentaliteten han har nå. Han vil vise seg og vise hvilken spiller han er, sier Delaney til TV 2.

Braut Haaland slet med en kneskade mot slutten av høstsesongen i RB Salzburg og er enda ikke helt friskmeldt. Derfor har han blitt nødt til å trene individuelt mens resten av lagkompisene har fått gress under skoene. Delaney, som også har måttet trene alternativt, har fått et godt inntrykk av sin nye kollega.

– Han er en glad fyr. Han er oppegående. Vi snakker mye, fordi vi kan snakke på norsk og dansk. Han kan stille meg dumme spørsmål som ikke andre kan skjønne, flirte Delaney.

Benekter sjarmoffensiv

Haaland var ettertraktet og både Manchester United, Juventus og RB Leipzig skal ha jobbet hardt for å hente Champions League-kometen. Ifølge The Athletic skal en del av sjarmoffensiven til Dortmund har involvert flere spillere og meldinger på WhatsApp. Men Delaney benekter at han har sendt meldinger til Haaland forut for overgangen, slik rapportene vil ha det til.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tror ikke jeg er i stand til å endre meningen til en ung spiller som har så mye interesse. Jeg har ikke gjort noe, sier Delaney.

Borussia Dortmund er for øyeblikket på Marbella for å lade opp til Bundesliga-oppstart etter vinterpausen. Allerede tirsdag venter en kamp mot Standard Liège som sendes på TV 2.

Det er foreløpig usikkert om Haaland blir friskmeld til de to kampene som spilles mot henholdsvis Feyenoord og Mainz lørdag.