For fire uker siden var det full krise i hopplandslaget

Men hjemme i Norge jobbet man på spreng bak kulissene. Det handlet om å bearbeide det samme hvite stoffet de hadde brukt i Ruka slik at det ble lovlig. Med et slags spesiallaget apparat som best kan beskrives som en blanding av et strykejern og perforeringsapparat med syltynne nåler, begynte man å gå over hver eneste kvadratcentimeter av det hvite stoffet som skulle brukes i hoppukedressene. Dette er et hårfint håndverk der mye kan gå galt.

Arbeidet som ble gjort av Adrian Livelten, tok mellom 50 og 60 timer. Deretter satte han seg ned for å sy sammen alle delene, slik at Lindvik & co kunne gjøre comeback med de hvite dressene da det braket løs i Oberstdorf. Han rakk det akkurat, selv om juleferien ble amputert.

Men fortsatt kunne det norske laget ikke være helt sikre på at den nye utgaven av den hvite dressen ville bli godkjent.

I kvalifiseringen til det første rennet lå de hvite dressene igjen i garderoben. Men da Lindvik gjorde sitt første konkurransehopp, klinket han helt ned i bunnen av bakken – og noterte konkurransens lengste hopp på 139 meter.

I kontrollbua gikk Lindvik gjennom samme testprosedyre som i Ruka tre uker tidligere. Men denne gangen var det tommelen opp fra den myndige Sepp Gratzer som styrer skjebnen, og godkjenner alt nytt utstyr en hopper skal bruke.

Og suksessen fortsatte i nyttårshopprennet. Lindvik satte bakkerekord med 143,5 meter. Han var også lengst av alle i Innsbruck. Med teknikken på plass, begynte også Daniel André Tande å fly langt ned i bakken med den splitter nye hvite dressen.

Internt i laget er omkvedet at det neppe hadde skjedd om de ikke hadde fått godkjent stoffet i den hvite dressen.

Så hvorfor flyr den hvite dressen så mye bedre enn den brune?

Det er det egentlig ingen som vet helt sikkert. Det eneste det norske laget vet er at den flyr best. Og den gir utøverne den beste følelsen i bakken. De har gjennomført utallige tester gjennom sommeren og høsten - både i vindtunnel, og i hoppbakken.

Selvsagt er det ikke bare dressen som gjør at Lindvik vinner skirenn.

Men i en idrett der marginer betyr alt, så kan dressen være med å skille seier fra fjerdeplass.

Testene det norske laget har gjort viser at de hvite dressene på ulike parametre flyr 1-5 prosent lenger enn den brune dressen de bruker under kvalifisering og prøvehopp.

Det gir et interessant regnestykke.

La oss ta utgangspunkt i at de hvite dressene bare gir én prosent lengre hopp. Hvis du trekker fra poengene det ville utgjort på lengdene til Lindvik – både i Garmisch og i Innsbruck, så ville han ikke vunnet noen av rennene. Så marginalt er det faktisk. Er forskjellen så høy som 5 prosent, ville det vært forskjellen mellom seier og tiendeplass.

Jeg pratet med østerrikeren Stefan Kraft etter kvalifiseringen i Innsbruck. Jeg spurte han om han var overrasket over Lindviks suksess.

– Nei. Han er briljant teknisk, og har meget bra utstyr?

– Så du mener Norge har bra utstyr?

– Ja, det er opplagt. Uten godt utstyr vinner du ikke hopprenn, svarte Kraft.

Kraft har vunnet så mange hopprenn at det er grunn til å stole på hans betraktninger.

Konklusjonen blir derfor.

Det er summen av hopperens tekniske egenskaper, i kombinasjon av dress, ski og binding, som avgjør hvor bra et skihopp blir.

Lindvik er en utøver i verdensklasse. Men bak seg har han et lag av kompetente mennesker som holder minst like høyt nivå.