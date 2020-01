– Flyr man business class, er det relevant kunnskap at man rundt regnet er årsaken til dobbelt så store CO2-utslipp som hvis man velger et vanlig sete, skriver finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian.

Ordene er hentet fra Karlsens nyttårskommentar i den danske reise- og luftfartsavisen Check-in.dk.

Flysmart24 omtalte saken først.

Flyvett

I kommentaren tar Karlsen et oppgjør med begrepet «flyskam», og lanserer i stedet «flyvett».

– Flyvett er at de reisende er i stand til å ta bevisste og opplyste valg om måten vi flyr på. Det er mange ting man som reisende kan gjøre for å minske utslippet, skriver Karlsen.

Han trekker blant annet frem hvordan flyet er innredet, med tanke på hvorvidt det tilbys business class. Velger man business class, skriver Karlsen altså at man er årsaken til rundt det dobbelte i utslipp. Tanken bak dette er at business-setene tar mer plass og dermed gir plass til færre passasjerer.

– De gamle selskapene har selvsagt ingen interesse av å snakke høyt om dette, men det er ikke desto mindre et faktum man som klimabevisst reisende bør vite og forholde seg til. Flyvett er å droppe business class – særlig på de korte turene, skriver Karlsen.

– Tenk på dette

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen understreker at Norwegian ikke oppfordrer noen til å «droppe» businessklasse, men heller forsøker å gi kundene gode forbrukertips i jungelen av oppslag om fly og klimautslipp.

Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen. Foto: Norwegian

– Vi er opptatt av flyvett, ikke flyskam. Luftfarten står for om lag to prosent av de totale utslippene i verden, og vi må ta vårt klimaansvar på alvor. Det aller viktigste et flyselskap kan gjøre er å investere i ny teknologi som er tilgjengelig på markedet i dag, og ikke bare snakke om teknologi som i beste fall vil kunne være tilgjengelig om ti år, sier Sandaker-Nielsen til TV 2.

Han sier Norwegian har investert i den mest miljøvennlige teknologien som finnes på markedet i dag, og at dette har bidratt til at selskapet har blant de nyeste flyflåtene i verden. Videre påpeker informasjonsdirektøren at Norwegian har redusert utslippene med over 30 prosent per passasjer siden 2008.

– Vi har blitt kåret til det mest miljøvennlige flyselskapet på ruter mellom Europa og USA av den uavhengige miljøorganisasjonen International Council on Clean Transportation. Norwegian har bærekraft høyt på agendaen og vi jobber løpende med nye initiativ som vil redusere utslippene ytterligere.

– Hvis du er opptatt av å redusere din klimaavtrykk, bør du tenke på følgende neste gang du skal ut og fly: Velg flyselskap med nye fly, fly direkte og unngå flatsenger. Du kan også enkelt klimakompensere din reise når du bestiller flybillett hos Norwegian. Det ser vi at mange ønsker å gjøre. Det kaller vi «flyvett».