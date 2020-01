– Bruker ikke energi på å være nervøs

Se siste renn i Hoppuka på TV 2 og Sumo fra kl. 17.00.

Det er faktisk helt umulig å merke på Frogner-gutten at han skal kjempe om Norges første hoppuketriumf på 13 år. Han sov lenge i dag. Som vanlig. Og nervøs er han ikke.

– Jeg merker ikke noe til det. Jeg har fokus på det jeg skal gjøre i stedet for å bruke energi på det å være nervøs. Det er det ingen vits i, sier Lindvik til TV 2.

Dagen i dagen har gått med til helt vanlige ting. Etter frokost var Lindvik & co ganske kjapt i gang med en lett teknisk økt, før de stakk innom et sponsortreff. Filosofien er å ha like dager, uansett hva som står på spill i bakken.

Dessuten har pappa Trond Lindvik en viktig rolle for å holde trøkket oppe hos det norske håpet.

– Jeg får ikke gjort noe med det sportslige. Jeg har jo ikke noe teknisk å tilføre han, så jeg må bare være pappa, støttespiller og motivator.

– Hva gjør du da?

– For det første så sender jeg positive meldinger til han. Og når vi prater sammen, så skryter jeg av ham, og prøver å bakke han opp og motivere slik at han får troen. Det tror jeg er viktig å gjøre.

På selve renndagen er det mindre kommunikasjon mellom far og sønn.

– Jeg tror jeg skal la han være mest for seg selv. Jeg har en prat med han tidlig på dagen for å bygge han opp sånn at han får en god følelse.

Trond og Torill Lindvik på sidelinjen i forbindelse med kvalifisering i Paul Ausserleitner-bakken i Bischofshofen som huser den fjerde og siste hoppkonkurransen i Hoppuka. Foto: Geir Olsen

– Røra rundt

Det sportslige er det Alexander Stöckl seg av. Og der er det heller ikke mange bekymringer. Gårsdagen viste at Lindvik hoppet bedre og bedre i bakken han aldri hadde satt sine ski i før.

– Siste hoppet i kvaliken er ganske bra. Men det er langt fra det beste han kan. Så har han ett prøvehopp før konkurransen, og det kommer han garantert til å utnytte.

For Lindvik var langt fra fornøyd med det tekniske etter niendeplassen i går. Det sier egentlig det meste om hvor godt han kan hoppe dersom han virkelig treffer.

– Det eneste jeg er sikker på, er at hvis Marius får ut sine beste hopp her i Bischofshofen, så er det ingen som slår han, sier sportssjef Clas Brede Bråthen, til TV 2.

For nå er Lindvik så god at han blir topp ti selv i hopp som ikke er helt perfekte.

– Jeg føler jeg bommer litt både på posisjon og timing, så hvis jeg fikser det så er jeg nok oppi der, sier Lindvik om hoppingen sin i går.

Og nettopp evnen til å gjøre riktige forandringer er en av Lindviks store styrker som hopper. Derfor er heller ikke pappa Trond bekymret, selv om han også kunne se på guttungen at han ikke var helt fornøyd etter kvalifiseringen.