Natt til fredag ble den iranske generalen Qasem Soleimani drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad.

De påfølgende dagene har det kommet en rekke reaksjoner og Iran lover å svare på angrepet.

Iran har også meldt at de trekker seg fra atomavtalen som ble inngått i 2015.

Donald Trump har på sin side varslet angrep mot 52 iranske mål, dersom Iran går til hevnangrep.

Flere har uttrykt bekymring for at angrepet kan utløse en krig. Nils Butenschøn, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, uttalte etter drapet at det kan være som skuddet i Sarajevo, og sette i gang en krig.

– Lett å undervurdere

Mandag sier imidlertid Jeremy Hunt, som var utenriksminister i Theresa May regjering, at det neppe vil være tilfellet. Han mener drapet på Soleimani kan føre til mykere taktikker fra Irans side, men at det er en stor sjanse å ta.

– Jeg tror det er lett å undervurdere hvorfor det kan ha vært et modig grep som faktisk kan lønne seg, for hvis det er én person som har vært ansvarlig for regional ustabilitet i Libanon, Syria, Irak og Yemen, så var det Soleimani, sier Hunt til Sky News.

Etterfølgeren lover hevn

Mange har spurt seg hva som egentlig var motivet til USA og Trump. Den iranske generalen sto ayatolla Ali Khamenei nær, ble regnet som Irans nest mektigste mann og spilte en sentral rolle i landets forsvars- og utenrikspolitikk.

– Gud den allmektige har lovet å få sin hevn, og Gud er den viktigste hevneren. Det vil med sikkerhet bli iverksatt handlinger, sa Soleimanis etterfølger, Esmail Qaani, i et intervju med iransk TV mandag.

Jeremy Hunt tror ikke drapet vil føre til noen krig, fordi verken USA eller Iran ønsker eller har råd til det.

– Vil ikke sørge

Storbritannias statsminister Boris Johnson har oppfordret både USA og Iran til å dempe konfliktnivået. Han snakket søndag på telefon med Donald Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Vi er i tett kontakt med alle parter for å oppfordre til en nedtrapping, sa han søndag kveld.

– Jeg skal snakke med andre ledere og med våre irakiske venner for å støtte opp under fred og stabilitet, la han til.

Johnson uttalte videre at den iranske generalen utgjorde en stor trussel mot britiske og vestlige interesser, og at han var medansvarlig for destabiliseringen av regionen.

– Vi vil ikke sørge over hans død, sa han.