Ved Aurdalslia skole, der den ni år gamle jenta som er bekreftet omkommet etter boligbrannen i Bergen lørdag morgen var elev, har de hatt minnestund mandag.

– I dag har vi hatt en fin minnestund her i gymsalen, en prest har snakket litt om sorgreaksjoner, vi har sunget til ære for eleven som nå er borte, i tillegg til at skolen er bemannet opp slik at alle elever skal være godt ivaretatt, sier rektor Terje Tviberg til TV 2.

Kripos på plass

Det var tidlig lørdag morgen at det brøt ut en brann i en leilighet i Ytrebygda i Bergen.

Fire av de seks personene som bodde i leiligheten ble hentet ut livløse. Den ni år gamle jenta ble søndag bekreftet omkommet, mens tre personer fortsatt har skader som er alvorlige og uavklarte.

Kripos kom mandag morgen til stedet for å bistå lokalt politi med undersøkelser.

– Livsglad

Det var en familie på sju, to voksne og fem barn, som bodde i boligen. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria.

– Jenta som er omkommet var en livsglad jente. Hun så fram til en fin fremtid her i Norge, og er en jente vi vil savne veldig, både personalet og elevene, sier Tviberg.

Skolen har helsepersonell tilgjengelig for de elevene som ønsker å snakke med dem.

Brannårsaken er foreløpig ikke klar, men politiet etterforsker grundig for å få klarhet i hva som har skjedd.