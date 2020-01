– Nordmenn bør ha dette på radaren

– Vi er vant med uroligheter i Midtøsten, og har sett store kriger fremfor alt i Irak og Syria. Men også i Libya, hvor Norge var involvert, sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole, Anders Romarheim til TV 2.

Han sier dette er en del av det internasjonale trusselbildet, som spiller inn på norsk sikkerhet.

– Norske borgere bør ha det som skjer på radaren, om ikke nødvendigvis veldig høyt, sier Romarheim.

NATO-møte

USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani natt til fredag har skapt stor spenning i Midtøsten. Iran truer med hevn, mens USA truer med flere angrep dersom Iran foretar seg noe.

Mandag møttes NATO til et hastemøte om situasjonen. Romarheim mener et slikt møte er helt naturlig, og ikke nødvendigvis peker på at Norge er noe nærmere å delta i noen konflikt.

– Et slikt møte vil alltid ta for seg de mest akutte globale sikkerhetsutfordringene, og akkurat nå finner vi de i Persiagulf-området.

Stanser trening

Norge har 70 soldater i Irak, men den irakiske nasjonalforsamlingen har vedtatt at de ikke ønsker amerikanerne i landet, noe amerikanerne stiller seg undrende til.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag kunngjorde Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at alliansen stanser trening av militærpersonell i Irak.

– Sikkerheten er viktigst og derfor har vi midlertidig stanset operasjonene på bakken, sier Jens Stoltenberg.



Romarheim tror Trump overvurderer økonomiske virkemidlers reelle kraft til å drive fram utfall i internasjonal politikk.

– Derfor er det stor sjanse for at amerikanske styrker forlater Irak i 2020. Dersom amerikanerne reiser, kommer muligens Norge og andre mindre nasjoner til å pakke seg ut før USA rekker å gjøre det. Bindingene mellom USA og Irak ligger som bunnplanken for vestlig militær opptrening og etterretning i Irak.

Krysserraketter

Iran har varslet at de vil hevne likvideringen av Qasem Soleimani. Hvordan og hvilken grad dette vil skje, sier Romarheim det er vanskelig å forutse.

– Nedslagsfeltet er ganske bredt, men det er grunn til å tro at vi kan forvente en fordekt krigføring fra Iran, snarere enn en åpen konfrontasjon. Da er terror- eller cyberangrep attraktive linjer, fordi angrepenes opphav kan være vanskelige å fastslå umiddelbart.

Eksperten sier det ikke er noe som taler for at Norge er mer utsatt for slike angrep enn land og installasjoner nærmere Iran.