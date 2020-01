I fjor feiret Citroën 100 år. Den franske bilprodusenten er kjent for å gjøre ting på sin egen måte. De har produsert noen virkelig særegne biler opp gjennom tidene.

Med modeller som DS (bedre kjent som "Padda"), 2CV, CX og SM (med Maserati-motor!) står de bak noen store klassikerne.

Når de i 2020 går inn i sitt 101. år, er det mer tradisjonelt og i tråd med resten av bilprodusentene enn tidligere. De er del av PSA-konsernet, som også omfatter blant annet DS, Peugeot og Opel.

"Nye" Citroën er kanskje litt kjedeligere og mindre sært enn før – men samtidig mer i tråd med trendene som råder. De satser sterkt på biler med litt høyere bakkeklaring (SUV/crossover), samtidig som elektrifiserte drivlinjer er på vei inn i modellutvalget.

En av de mest spennende nye modellene de har, sett med norske øyne, er SUV-en C5 Aircross. Og her finner vi fortsatt litt rester av den opprinnelige Citroën-sjelen...

Hva er dette?

C5 Aircross er den største av de litt høyreiste modellene til Citroën. I utgangspunktet er dette en søstermodell til populære Peugeot 3008 og Opel Grandland X.

Men den skiller seg ut på et par viktige områder – som også gjør dette til en interessant bil for nordmenn.

Den byr på både imponerende komfort og en rekke svært praktiske løsninger.

Den bilen vi tester, har for øvrig noe så sjeldent som en dieselmotor!

Hvordan er den å kjøre?

Komforten var vi spent på. Citroën er nemlig kjent for akkurat dette. Deres legendariske hydrauliske fjæringssystem er vanskelig å overgå.

Om ikke lenge blir C5 Aircross tilgjengelig som ladbar hybrid.

Og selv om Citroën bruker samme plattform som Opel og Peugeot, har C5 én viktig særegenskap: Hydraulic cushions. Det er veldig enkelt forklart puter som sitter i støtdemperene og justerer komforten. I prinsippet minner det mye om luftfjæring – men denne varianten er billigere.

I praksis oppleves den imponerende god – komforten er et av de sterkeste kortene til denne bilen. Det viser at verdiene fra tiden da Citroën var et selvstendig bilmerke, fortsatt lever videre.

Vi lar oss også imponere over fremkommeligheten – til tross for at det kun er forhjulstrekk. I testperioden får vi brynet oss på både isete fjellveier og snø – og C5 lar seg ikke stoppe av noen av delene. Det er et eget kjøreprogram for vinterføre, og det virker effektivt.

Bakkeklaring på hele 23 cm hjelper også på hvis du kjører i ulendt terreng eller i dyp snø – og gjør den dessuten lett å komme inn i og ut av.

En ting som imidlertid krever litt tilvenning, er bremsene. De tar veldig tidlig – og hugger til. I starten blir det mye rykk og napp – før vi blir vant med hvordan de reagerer. Du må legge sjelen i det for å klare å bremse mykt, ettersom det er veldig kort vei fra ingenting og til tilsynelatende nesten full effekt.

Citroën C5 Aircross i norsk vinterlandskap. Det er en SUV – men firehjulsdrift har den ikke.

Her er 10 herlige smakebiter fra 100 års Citroën-historie

Hvordan er plassen?

Det er overraskende god plass! Bagasjerommet er på hele 548 liter. Men det som imponerer mest, er hvor fleksibel bilen er. Alle de tre baksetene er like store, de kan justeres individuelt i lengderetningen, ryggen kan legges ned (33/33/33) – og de kan til og med tas helt ut!

Alle de tre baksetene er individuelt justerbare – avhengig av hvor du trenger plassen. Men som du ser, i fremste posisjon er det umulig for noen å bruke setet.

Etter at baksetene er tatt ut, kan du dessuten senke gulvet i bagasjerommet, slik at du har nesten flatt gulv og 1.630 liter til rådighet.

Baksetet byr på helt grei plass for de fleste – og siden alle setene er like, er det også kurant å sitte i midten. Men de som har lange bein, vil kjenne litt på at det blir trangt – selv med setet i bakerste posisjon.

Foran er det rikelig med plass. Testbilen oppleves også lys og romslig – blant annet hjulpet av glasstaket.

Denne ser du virkelig ikke hver dag

Finest utenpå eller inni?

Vi liker designet på C5 aircross. Det skiller seg ut – både utvendig og innvendig. Av og til kan det å skille seg ut bety at bilen bare ser rar ut, men ikke i dette tilfellet. Dessverre er testbilen svart, som gjør at den blir litt mer "formell" enn den fortjener. I andre farger kommer designet mer til sin rett.

Særlig fronten har særpreg, der lyktene er fordelt på to "etasjer". Det funker godt. De røde detaljene nederst på fangeren, i takrailene og sideskjørtene, gir også litt mer liv i utseendet.

Bak er det stilige LED-lys og takspoiler på bakluka.

Den kan for øvrig tilpasses ulike ønsker. Utvendig kan kundene velge mellom 30 ulike kombinasjoner av lakkfarger og fargede detaljer! På innsiden er det fem ulike stemninger, med matchende farger og materialer.

Vi synes C5 Aircross fortjener noe annet enn svart lakk. Hvit får for eksempel fram detaljene på en bedre måte.

Innvendig ser det elegant og luksuriøst ut. Stilige setetrekk i grått stoff, høy midtkonsoll med girspaken og menyhjul for å velge kjøreprogram – og en infotainmentskjerm høyt plassert og integrert i dashbordet.

De digitale instrumentene har et stilig design.

De digitale instrumentene er stilige, og kan konfigureres i en rekke ulike visninger.

Rattet og materialkvaliteten er imidlertid litt "billig", og knappefunksjonene på rattet ikke de mest intuitive. Infotainmentsystemet fungerer greit – men er ikke blant de beste på markedet.

Vi har heller ikke sansen for at cruisecontrol-spaken er gjemt bak rattet. Tungvint – selv om du til slutt blir vant med det.

På testbilen er interiøret finest!

Interiøret er elegant og lyst. Vi liker de lysegrå setene – både for komfort og utseende.

Denne tør virkelig å skille seg ut

Går den bra?

Nei – den er hverken rask eller sporty. Her har Citroën åpenbart tatt et valg – og holdt seg til det: Komfort er det klart viktigste. Akkurat det tror vi er veldig fornuftig. Citroën-eiere er neppe de som i størst grad ønsker å presse bilen på svingete veier. I stedet skal turen nytes – og sjåføren slappe av.

Dieselmotoren jobber effektivt, men ikke lydløst. Du er aldri i tvil om at dette er en dieselbil, for å si det sånn. Og akkurat lyden er ikke noe vi savner med dieselbiler.

Men du klarer deg med et forbruk som ligger litt over halvliteren – veldig nært det oppgitte WLTP-tallet på 0,51 l/mil. Dermed blir det langt mellom hver gang du må fylle opp.

Om vi skal ta mer tall, kan vi opplyse at 0-100 km/t tar 10,4 sekunder. Ikke spesielt kjapt. Forbikjøringer bør også planlegges litt.

Ønsker du litt mer futt, kan du gå for bensinmotoren på 180 hk – eller vente på den ladbare hybriden. Sistnevnte får omtrent 225 hk, som vil gjøre C5 Aircross riktig så kjapp.