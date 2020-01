Boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i desember, men korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent.

Det betyr at boligprisene nå er 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Med inngangen til 2020 har vi nå lagt bak oss to og et halvt år med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet siden toppen i mars 2017. Dette er en utvikling vi forventer vil fortsette i 2020, sier sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Det ble solgt 3101 boliger i Norge i desember, noe som er 2,8 prosent flere enn i samme periode i 2018. I 2019 ble det lagt ut 2,6 prosent flere boliger for salg enn i 2018.

– Rekordene fra 2018 i antall omsetninger og antall nye boliger på markedet, er slått med god margin i 2019, og i desember er det solgt et markant høyere antall boliger enn i desember 2018. Veksten i antall nye boliger på markedet på sin side har avtatt noe gjennom høsten, og det blir spennende å følge hvor mange nye boliger som vil komme på markedet i januar, sier Lauridsen.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 0,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker og Bærum med en nedgang på 0,6 prosent.

Sterkest utvikling i 2019 hadde Oslo med en oppgang på 5,5 prosent, mens Stavanger og omegn hadde den svakeste utviklingen i 2019 med en nedgang på 2,7 prosent.

– Markedet har de siste to årene vært kjennetegnet av en moderat prisutvikling, stor aktivitet og mindre regionale forskjeller, og vi venter at denne utviklingen vil vedvare inn i 2020. Oslo har i 2019 hatt en noe sterkere boligprisvekst enn vi ventet ved inngangen til året, mens Stavanger har hatt en svakere utvikling enn vi forventet. Indeksen for Stavanger er nå på omtrent samme nivå som i januar 2011, sier Lauridsen i pressemeldingen.