Se hvordan United løp City i senk på Etihad i videovinduet øverst.

Det er bare en måned siden Manchester United slo byrival Manchester City 2-1 på Ethiad i Premier League.

I den kampen ble Pep Guardiolas mannskap løpt i senk. Tirsdag kveld skal lagene møtes på Old Trafford til den første av to semifinaler i ligacupen.

Før tirsdagens storoppgjør roser City-manageren Uniteds løpskraft.

– Når de får løpe er det et av beste lagene, ikke bare i England, men i verden også.

United og Ole Gunnar Solskjær har nok av fart fremover i banen. Det er også noe Guardiola er klar over.

– Daniel James, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford og Jesse Lingard har masse fart, sier City-manageren.

Spanjolen tror tirsdagens kamp vil bli litt annerledes enn den som ble spilt på Etihad i desember.

– Det kommer til å bli litt annerledes på Old Trafford enn det var på her (Etihad), men det er et lag som er bygd til å løpe.

– Spiller vårt spill

Manchester City hadde ingen problemer med å slå Port Vale i FA-Cupens tredje runde lørdag ettermiddag. På pressekonferansen etter kampen var fokuset til Guardiola allerede rettet mot tirsdagens Manchester-derby. Der sier spanjolen at City kommer til å spille sitt eget spill.

– Jeg har på følelsen at de kommer til å løpe mye, så mye som mulig, og vi er nødt til å redusere antall feil i oppbyggingen av spillet vårt.

– Vi er forberedt på dette, men vi må også spille vårt eget spill.