Tar permisjon i 2020: – Det ble i overkant mye for helsen

Katarina forteller at hun holder i sykdommen i sjakk, men at det er som sykdom som påvirkes mye av stress. Det går ikke hånd i hanske med hennes livsstil til tider.

– Forrige halvår kjente jeg at når jeg kjørte på med jobb, skole og alt på en gang, så ble det litt i overkant for helsen. Ofte føler jeg at jeg går mot det jeg anbefaler alle – at man skal lytte til kroppen. Jeg skal bare kjøre på.

Derfor har Katarina valgt å ta permisjon fra legestudiet dette halvåret.

– Jeg tror jeg og blodsukkeret er veldig glad for at jeg det halvåret her skal jobbe og ha én ting å forholde meg til, sier hun og legger til:

– Derfor skal jeg ikke gå på skolen, jeg skal bare jobbe med Idol og kose meg. Det føles for meg som at jeg har litt fri når jeg er på jobb, for der har jeg det veldig gøy, mens studiet er veldig krevende, synes jeg. Så dette er et halvår jeg gleder meg mye til.

Krevende å leve med

Men til tross for positiviteten, innrømmer programlederen at det er slitsomt å ha en sykdom som påvirker hverdagen i så stor grad, og forklarer at diabetes er noe som følger deg gjennom hele dagen og natta.

– Alt du putter i munnen må du forholde deg til som et regnestykke; hvor mye er det i det her og hvor mye insulin må jeg sette? Det er veldig slitsomt, også må man passe på at det ikke tar bort matgleden, sier hun og fortsetter:

– Vi er ekstremt glad i god mat og drikke og når du da blir så fokusert på hva du kan spise og ikke spise, kan det være litt slitsomt og krevende til tider. Men jeg føler vi har funnet en god balanse for det. Vi prioriterer å nyte og leve livet og ikke la diabetesen ta over.

Også Harald synes de har fått en god rutine på det, og skryter av hvordan Katarina håndterer sykdommen. Likevel påpeker han at det alltids kunne ha vært verre.

– Dette er en sykdom som er ganske slitsom å leve med og påvirker en stor del av hverdagen, men samtidig er det ikke noe mer enn det. Dette er ikke noe du kommer til å dø av eller som påvirker livet noe mer en det. Man kan snu på det og si at: «Okei, man var kjempeuheldig som fikk en alvorlig kronisk sykdom, men det kunne ha vært veldig mye verre».