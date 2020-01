Jesse Lingard gikk nylig ut i et åpenhjertig intervju og fortalte om hvor tøft han hatt det i det siste som en forklaring på hvorfor han ikke har prestert som ønsket.

I forkant av tirsdagens ligacupsemifinale mot Manchester City ble Lingard igjen bragt til bords som tema på pressekonferansen med Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen er godt fornøyd med hvordan eleven har respondert etter den krevende tiden.

– Du ser ikke så mye fra ham i sosiale medier lenger. Han er fokusert og jobber hardt. Jeg har kjent ham i mange år. Han er på vei tilbake til den Jesse jeg kjente, sa Solskjær.

Blant tingene som har skapt unødvendig oppmerksomhet for Lingard er videoen han la ut på snapchat under en sommerferie i forkant av inneværende sesong.

I videoklippet, som ble tatt opp rett i forkant av at de skulle sjekke ut fra rommet i Miami, hørte man Lingard banne flere ganger og snutten inneholdt også en kort sekvens der kompisen Jamal Branker simulerte sex i en av sengene på rommet.

Lingard har fortalt at han trodde Solskjær ville sparke ham som følger av videone, men i stedet fikk han en siste sjanse etter et møte med United-manageren hvor han la seg flat.

Solskjær var mandag klar på at spillerne har et ansvar utenfor banen, og snakket igjen om hva det innebærer å være en Manchester United-spiller.

– Det er viktig at du gir av deg selv, men på en positiv måte. Mer fotballrelatert. Jeg snakker til spillerne om hvordan de ter seg, svarte Solskjær på spørsmål om han har snakket med spillerne om bruk av sosiale medier.

Lingard har vært på banen 18 ganger for United i Premier League denne sesongen, men kun startet ni av dem. Ett av ankepunktene mange har mot den engelske landslagsspilleren er de manglende målpoengene.

I Premier League har ikke Lingard en eneste målgivende pasning eller scoring. De eneste målpoengene er kommet i form av en scoring i Europaligaen mot Astana og en målgivende pasning mot Rochdale i ligacupen.

– Jesse har hatt opp og nedturer. Kampene mot City og Tottenham er eksempler på hvor viktig han kan være for oss. Vi vil selvsagt at han skal score og ha målgivende pasninger. Det er ingen som løper så mye som han. Han er strålende igangsetter i presset for oss. Han er en livlig karakter.

Artikkelen oppdateres.